Dos policías y un civil muertos tras la explosión de un coche bomba en Moscú

Sería el segundo atentado terrorista perpetrado en la capital rusa en los últimos dos días.

Mara Fernández
Publicado:

Dos policías rusos han muerto en la madrugada de este miércoles como resultado de un ataque con bomba contras un vehículo cuando se disponían a detener a una persona, que también ha fallecido, en el sur de Moscú. En lo que sería el segundo atentado terrorista perpetrado en la capital rusa en los últimos dos días.

Los agentes de tráfico murieron a causa de a las heridas producidas por la detonación de un artefacto explosivo cuando se acercaron a detener a una persona que habían avistado cerca de un coche policial en la calle Yeletskaya de la capital rusa.

"Dos policías de Tránsito vieron a una persona sospechosa junto a un automóvil de la Policía. Cuando se acercaron para detenerle se activó un artefacto explosivo. A consecuencia de las heridas recibidas los dos agentes de la Policía, así como la persona que estaba junto a ellos, murieron", informó en Telegram el Comité de Instrucción de Rusia.

Así lo han indicado en un comunicado recogido por la agencias de noticias rusa Interfax los investigadores, quienes han anunciado la apertura de una causa penal por un intento de homicidio contra agentes del orden y por tráfico de artefactos explosivos.

Kiev asegura que esos agentes habían combatido en Ucrania y el sospechoso era un ruso contrario al kremlin. La explosión se ha producido muy cerca del lugar donde un coche bomba mató a un general ruso hace unos días.

Investigadores y peritos forenses del Comité de Investigación de Moscú ya se encuentran en el lugar de los hechos para recoger pruebas y entrevistar a testigos, además de revisar las imágenes de las cámaras de vigilancia.

