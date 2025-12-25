Desde la detención de Papá Noel a las peculiares felicitaciones de Trump: así ha sido la Navidad en todo el mundo

Papá Noel ya ha llegado a Estados Unidos. Allí, la policía de Ohio ha tenido que detenerle la noche de este miércoles temporalmente por "volar demasiado rápido". En un vídeo publicado por las autoridades, se le ve en un coche junto con Mamá Noel.

El sheriff del condado de Fulton le ordenó parar, salir del vehículo para que se identificara y en un comunicado relatan que le dejaron marchar tras "un recordatorio amistoso de que incluso los trineos deben reducir la velocidad".

Las peculiares felicitaciones navideñas de Trump a los niños

Horas antes, el presidente del país se encargaba de contestar a las llamadas de niños desde la Casa Blanca. Acompañado de Melania y junto a un árbol de Navidad, Donald Trump no ha dejado de lado su discurso antinmigración ni en estas fiestas. Le ha asegurado a un niño que vigila que un "Santa Claus malo" no entre en el país.

"Monitoreamos a Santa en todo el mundo porque queremos asegurarnos de que sea bueno. Queremos asegurarnos de que no sea un infiltrado, de que no se infiltre en nuestro país un Santa malo", explicó Trump al primer niño, que llamó desde Oklahoma.

Trump preguntó a otra niña qué regalo quería por Nochebuena y respondió que todo menos carbón, ante lo que el presidente, defensor de los combustibles fósiles, bromeó con que el carbón es "limpio y hermoso".

A uno de Pensilvania, Estado donde Trump se impuso a la candidata demócrata, Kamala Harris, el presidente le dijo entre risas: "Espero que tu madre votara de forma correcta".

La Administración también ha aprovechado las fiestas para replicar todo sus mensajes ya habituales. El secretario de Estado de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ha publicado un vídeo en redes creado con inteligencia artificial en el que pone a Papá Noel a hacer flexiones y la Casa Blanca, otro en en el que muestran una casa iluminada con las siglas MAGA (Make America Great Again).

Celebraciones religiosas en Europa

Trump también es protagonista en los belenes de Nápoles, belenes defendidos por Meloni. La primera ministra italiana ha aprovechado su discurso navideño para hacer una defensa del pesebre.

"Hagamos la revolución del belén. El belén no impone nada a nadie, cuenta una historia, custodia valores y hace que las raíces sean más profundas", ha dicho en un vídeo publicado en redes.

En El Vaticano, el papa León XIV ha celebrado su primera misa del Gallo como pontífice. "La Basílica de San Pedro es muy grande, pero lamentablemente no es lo suficientemente grande para recibirlos a todos", dijo el Papa.

Ucrania celebra la Navidad sin electricidad

Misas también en la catedral de Notre Dame, la segunda de Navidad que se celebra en la catedral desde su reapertura; en Belén y en Ucrania. Allí, millones de ucranianos han pasado la Nochebuena sin electricidad y a temperaturas bajo cero después de otro ataque ruso masivo contra la infraestructura energética de Ucrania.

"Si no hay electricidad en casa, haremos la cena de Nochebuena a la luz de las velas", dijo un transeúnte en el centro de Leópolis a EFE.

Tradiciones en todas las partes del mundo: de México a Australia

En el Estado mexicano de Oaxaca han celebrado la tradicional Noche de los Rábanos. Cada año, artistas y jardineros se reúnen la víspera de Navidad para exhibir esculturas con rábanos tallados que ilustran imágenes religiosas y vida cotidiana.

En Australia, las populares celebraciones del día de Navidad en la playa de Bondi de Sídney han estado más apagadas semanas después de los ataques terroristas que dejaron 15 muertos. Con un día nublado y menos concurrida, algunos bañistas con gorros de Papá Noel pasaban el rato en sus toallas mientras la policía patrullaba la zona.

