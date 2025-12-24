Abrazó y besó a su perro y despertó nueve días después sin brazos ni piernas: "Fue un shock terrible"

Iba a ser una vuelta feliz a casa tras unas vacaciones, pero terminó convirtiéndose en una pesadilla para Marie Trainer, una mujer de 60 años de Ohio, Estados Unidos. Al llegar de viaje después de tantos días sin ver a sus mascotas, abrazó y dio besos a su perra Taylor, una pastora alemana de dos años. "Me dio besos por todo el cuerpo al entrar. Fue una bienvenida encantadora", asegura.

Poco después, la mujer cayó enferma. Náuseas, dolor de estómago, de espalda y malestar general. Fue al hospital y allí estuvo en coma más de una semana, unos nueve días. Al despertar le habían tenido que imputar las extremidades. "Despertar sin brazos ni piernas fue un shock terrible. Aún queda mucho por asimilar y lloro por ello todos los días", cuenta Marie a 'Sun'.

En un principio, las hipótesis apuntaban a una enfermedad tropical. Pero los análisis revelaron que tenía una infección provocada por la bacteria Capnocytophaga canimorsus, presente en la saliva de perros y gatos.

Los médicos informan, según narra diario citado, que la bacteria entró al organismo de Marie cuando Taylor lamió una herida que se había hecho durante las vacaciones. La infección se propagó y derivó en una sepsis grave y los especialistas se vieron obligados a amputar sus extremidades para salvarle la vida.

Marie pasó casi 10 días en coma. Al despertar no podía hablar. Fue un psicólogo quien le comunicó la gravedad de lo ocurrido. "Me dijo que me habían amputado brazos y piernas para salvarme. (...) Fue el peor día de mi vida", recuerda.

En total, estuvo unos 100 días hospitalizada y se sometió a 13 operaciones. Los médicos consiguieron salvar parte de sus brazos, lo que le permitió utilizar una prótesis más adelante. "No culpo a Taylor en absoluto. Solo me estaba dando la bienvenida", afirma.

