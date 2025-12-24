Un correo electrónico asociado a Andrés de Inglaterra pedía a la novia de Epstein "amigas inapropiadas"

El pasado martes el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha puesto a disposición del público un nuevo paquete de más de 30.000 páginas y 8.000 nuevos documentos relacionados con la investigación sobre el criminal sexual Jeffrey Epstein, en cumplimiento parcial de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein aprobada el mes pasado por el Congreso.

Uno de los nuevos documentos desclasificados del "caso Epstein" implica a Andrés de Inglaterra en un correo y bajo el seudónimo "el hombre invisible". Correo en el que Andrés pide "amigas inapropiadas" a la conseguidora de la trama.

El príncipe Andrés implicado en el caso Epstein

Este correo electrónico incluido en los nuevos documentos del archivo Epstein publicados este martes por el Departamento de Justicia de EE.UU. revela que un mensaje enviado desde una cuenta asociada al castillo de Balmoral, residencia de verano de la monarquía británica, solicitó a la exnovia del pederasta Ghislaine Maxwell "amigas inapropiadas".

Según los documentos judiciales, el mensaje fue remitido bajo el alias de “el hombre invisible”, un seudónimo que los contactos revelados en los archivos vinculan a una dirección identificada como "Duque de York", que correspondería supuestamente a Andrés Mountbatten-Windsor, según la BBC.

En el mensaje el remitente preguntaba: "¿Me has encontrado nuevas amigas inapropiadas?". Maxwell responde en otro correo con la frase "nos vemos en un xxx", mientras que la cuenta asociada a Balmoral continúa haciendo referencias a "chicas" en otros correos intercambiados con la exnovia de Epstein.

¿Qué más incluyen los documentos?

El nuevo tramo de archivos incluye también una carta de 22 páginas de la división criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos a las autoridades del Reino Unido, en la que piden una entrevista voluntaria con "el testigo PA", en aparente referencia al "Príncipe Andrés". Debido a las conexiones entre Epstein y Maxwell con Andrés Mountbatten-Windsor, su hermano, el rey Carlos III, decidió a final de octubre retirarle todos los títulos reales, incluidos el de príncipe y Duque de York.

La nueva partida de archivos fue publicada por el Departamento de Justicia, que desde el pasado viernes está publicando cantidades ingentes de documentos desclasificados sobre Epstein con base la ley aprobada en el Congreso en noviembre, que obliga a hacer públicos los archivos no clasificados vinculados a las investigaciones sobre Epstein y su entorno.

Estos materiales incluyen fotos, correos electrónicos, registros judiciales, vídeos y otros archivos de investigación generados durante años de procedimientos federales, muchos de ellos relacionados con abusos sexuales de menores, tráfico sexual y la amplia red de relaciones de Epstein.

