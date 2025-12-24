Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Caso Epstein

Un correo electrónico asociado a Andrés de Inglaterra pedía a la novia de Epstein "amigas inapropiadas"

Uno de los nuevos documentos desclasificados del "caso Epstein" implica a Andrés de Inglaterra bajo el seudónimo "el hombre invisible".

Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III

Un correo electrónico asociado a Andrés de Inglaterra pedía a la novia de Epstein "amigas inapropiadas" | EFE

Publicidad

Mara Fernández
Publicado:

El pasado martes el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha puesto a disposición del público un nuevo paquete de más de 30.000 páginas y 8.000 nuevos documentos relacionados con la investigación sobre el criminal sexual Jeffrey Epstein, en cumplimiento parcial de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein aprobada el mes pasado por el Congreso.

Uno de los nuevos documentos desclasificados del "caso Epstein" implica a Andrés de Inglaterra en un correo y bajo el seudónimo "el hombre invisible". Correo en el que Andrés pide "amigas inapropiadas" a la conseguidora de la trama.

El príncipe Andrés implicado en el caso Epstein

Este correo electrónico incluido en los nuevos documentos del archivo Epstein publicados este martes por el Departamento de Justicia de EE.UU. revela que un mensaje enviado desde una cuenta asociada al castillo de Balmoral, residencia de verano de la monarquía británica, solicitó a la exnovia del pederasta Ghislaine Maxwell "amigas inapropiadas".

Según los documentos judiciales, el mensaje fue remitido bajo el alias de “el hombre invisible”, un seudónimo que los contactos revelados en los archivos vinculan a una dirección identificada como "Duque de York", que correspondería supuestamente a Andrés Mountbatten-Windsor, según la BBC.

En el mensaje el remitente preguntaba: "¿Me has encontrado nuevas amigas inapropiadas?". Maxwell responde en otro correo con la frase "nos vemos en un xxx", mientras que la cuenta asociada a Balmoral continúa haciendo referencias a "chicas" en otros correos intercambiados con la exnovia de Epstein.

¿Qué más incluyen los documentos?

El nuevo tramo de archivos incluye también una carta de 22 páginas de la división criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos a las autoridades del Reino Unido, en la que piden una entrevista voluntaria con "el testigo PA", en aparente referencia al "Príncipe Andrés". Debido a las conexiones entre Epstein y Maxwell con Andrés Mountbatten-Windsor, su hermano, el rey Carlos III, decidió a final de octubre retirarle todos los títulos reales, incluidos el de príncipe y Duque de York.

La nueva partida de archivos fue publicada por el Departamento de Justicia, que desde el pasado viernes está publicando cantidades ingentes de documentos desclasificados sobre Epstein con base la ley aprobada en el Congreso en noviembre, que obliga a hacer públicos los archivos no clasificados vinculados a las investigaciones sobre Epstein y su entorno.

Estos materiales incluyen fotos, correos electrónicos, registros judiciales, vídeos y otros archivos de investigación generados durante años de procedimientos federales, muchos de ellos relacionados con abusos sexuales de menores, tráfico sexual y la amplia red de relaciones de Epstein.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

El 'Pelicot británico': Acusan al exmarido de una mujer y a otros cinco hombres de abusos sexuales durante 13 años

La víctima del Pelicot británico

Publicidad

Mundo

Explosión en Moscú

Dos policías y un civil muertos tras la explosión de un coche bomba en Moscú

Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III

Un correo electrónico asociado a Andrés de Inglaterra pedía a la novia de Epstein "amigas inapropiadas"

¿Quién es el Pelicot Británico? El exconcejal británico acusado de drogar a su mujer para que otros la violaran

¿Quién es el Pelicot Británico? El exconcejal acusado de drogar a su mujer para que otros la violaran

Marie despertó del coma
EEUU

Abrazó y besó a su perro y despertó nueve días después sin brazos ni piernas: "Fue un shock terrible"

Zelenski
INVASIÓN DE UCRANIA

Zelenski revela los detalles del plan de paz con Rusia: estos son los 20 puntos clave para la paz en Ucrania

La verja instalada en la ventana de la Galería Apolo del Louvre
LOUVRE

El Louvre pone una reja en la ventana por donde entraron los ladrones en octubre

El Museo del Louvre avanza en las medidas de seguridad y coloca una reja en la ventana de la Galería de Apolo.

Imagen de archivo de una cinta policial
Suceso

Arrestan a una mujer en Florida acusada de matar a sus dos exmaridos el mismo día

Las autoridades establecieron una relación entre ambos crímenes al interrogar a la sospechosa.

Donald Trump junto a Jeffrey Epstein

Trump habría violado a una mujer que después apareció muerta, según los archivos de Epstein

Rocío Médico sin Fronteras

Rocío, de Médicos sin Fronteras: "El mejor regalo de Papá Noel sería que los niños enfermos puedan salir de Gaza"

Imagen de Trump y de Epstein.

EEUU publica nuevos documentos sobre el "caso Epstein": Trump viajó "más veces de las que se creía" en el jet privado del pederasta

Publicidad