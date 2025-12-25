Muere una niña de dos años tras caer al río Amazonas y ser atacada por pirañas

Una tragedia sacudió al municipio brasileño de Coarí, en el Amazonas. Clara Vitória, una niña de apenas dos años, murió tras caer al río Amazonas, siendo devorada por pirañas. La niña vivía con su familia en una casa anclada a la orilla. Según el medio 'Los Andes', la pequeña estaba jugando cerca de la estructura de la vivienda cuando, en un descuido, cayó al agua.

Los padres de la menor se percataron de su ausencia poco después y comenzaron una exhaustiva búsqueda. Recorrieron la vivienda y las inmediaciones del río con la esperanza de encontrarla con vida. Minutos después, el cuerpo de la niña fue localizado en el agua. Fueron sus familiares quienes la sacaron, sin vida, del Amazonas.

Tras confirmarse el fallecimiento, el cuerpo de Clara Vitória fue trasladado al Instituto Médico Legal, donde se llevó a cabo la autopsia, que reveló heridas profundas y extremadamente graves en la zona del cuello, compatibles con un ataque de pirañas. Los médicos concluyeron que esas lesiones fueron la causa de la muerte.

Según autoridades locales, el lugar por donde cayó la niña no contaba con barandillas, vallas ni otro elemento de seguridad y presentaba un riesgo, especialmente para una niña tan pequeña.

La muerte de Clara Vitória conmocionó a toda la comunidad de Coarí. El caso destaca la necesidad de extremar las medidas de seguridad para evitar que tragedias vuelvan a suceder.

