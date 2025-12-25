Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

AMAZONAS

Muere una niña de dos años tras caer al río Amazonas y ser atacada por pirañas

Los médicos, tras la autopsia, determinaron que falleció como consecuencia de las heridas provocadas por las pirañas del Amazonas.

R&iacute;o Amazonas

Río AmazonasPixabay

Publicidad

Rosario Miñano
Publicado:

Una tragedia sacudió al municipio brasileño de Coarí, en el Amazonas. Clara Vitória, una niña de apenas dos años, murió tras caer al río Amazonas, siendo devorada por pirañas. La niña vivía con su familia en una casa anclada a la orilla. Según el medio 'Los Andes', la pequeña estaba jugando cerca de la estructura de la vivienda cuando, en un descuido, cayó al agua.

Los padres de la menor se percataron de su ausencia poco después y comenzaron una exhaustiva búsqueda. Recorrieron la vivienda y las inmediaciones del río con la esperanza de encontrarla con vida. Minutos después, el cuerpo de la niña fue localizado en el agua. Fueron sus familiares quienes la sacaron, sin vida, del Amazonas.

Tras confirmarse el fallecimiento, el cuerpo de Clara Vitória fue trasladado al Instituto Médico Legal, donde se llevó a cabo la autopsia, que reveló heridas profundas y extremadamente graves en la zona del cuello, compatibles con un ataque de pirañas. Los médicos concluyeron que esas lesiones fueron la causa de la muerte.

Según autoridades locales, el lugar por donde cayó la niña no contaba con barandillas, vallas ni otro elemento de seguridad y presentaba un riesgo, especialmente para una niña tan pequeña.

La muerte de Clara Vitória conmocionó a toda la comunidad de Coarí. El caso destaca la necesidad de extremar las medidas de seguridad para evitar que tragedias vuelvan a suceder.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Rocío, de Médicos sin Fronteras: "El mejor regalo de Papá Noel sería que los niños enfermos puedan salir de Gaza"

Rocío Médico sin Fronteras

Publicidad

Mundo

Corea del Norte avanza en la construcción de su propio submarino nuclear ante la "amenaza" de EEUU

Corea del Norte avanza en la construcción de su propio submarino nuclear ante la "amenaza" de EEUU

Río Amazonas

Muere una niña de dos años tras caer al río Amazonas y ser atacada por pirañas

Lotería Powerball

Un hombre se lleva 1.817 millones en la lotería, el segundo mayor premio de la historia del sorteo

Imagen de Trump y de Epstein.
Investigación

El nombre de Donald Trump aparece en más de 30.000 nuevos archivos relacionados con el 'caso Epstein'

Un hombre vestido de Papá Noel saluda a la gente desde un barco de pescadores en la víspera de Navidad en la costa de Valparaíso, Chile
NAVIDAD MUNDO

Desde la detención de Papá Noel a las peculiares felicitaciones de Trump: así ha sido la Navidad en todo el mundo

Muere el actor de Friends Pat Finn después de años luchando contra el cáncer
Fallecimiento

Muere el actor de Friends Pat Finn después de años luchando contra el cáncer

El actor de Friends Pat Finn ha muerto a los 60 años tras una larga lucha contra el cáncer que llevó en privado alejado de los focos. El intérprete ha fallecido en su casa de Los Ángeles acompañado de sus seres queridos.

El cómico Russell Brand, exmarido de Katy Perry, acusado de dos nuevos delitos sexuales
Reino Unido

El cómico Russell Brand, exmarido de Katy Perry, acusado de dos nuevos delitos sexuales

El cómico está acusado de dos delitos sexuales, a los que se suman otros cinco que fueron desvelados en 2023.

EEUU restringe el visado a cinco personas por formar parte de un "complejo industrial de censura global"

Estados Unidos niega el visado a cinco europeos acusados de "coaccionar" por redes sociales

Explosión en Moscú

Dos policías y un civil muertos tras la explosión de un coche bomba en Moscú

Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III

Un correo electrónico asociado a Andrés de Inglaterra pedía a la novia de Epstein "amigas inapropiadas"

Publicidad