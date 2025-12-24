Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Estados Unidos niega el visado a cinco europeos acusados de "coaccionar" por redes sociales

Uno de ellos es Thierry Breton, excomisiario europeo de Mercado Interior. Lideró la regulación digital en Europa y ahora la Casa Blanca le acusa de intentar censurar opiniones en las redes sociales. Bretón ha tenido encontronazos con Elon Musk por obligarle a hacer cumplir la normativa europea.

Laura Tarsà
Publicado:

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado, vía comunicado, que varios representantes europeos habrían dirigido campañas de censura contra instituciones estadounidenses. En el texto oficial se les califica como "activistas radicales" y "ONG instrumentalizadas", y se señala directamente a Thierry Breton como "la mente maestra" detrás de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), la legislación europea que impuso obligaciones de moderación de contenidos y normas de protección de datos a las principales plataformas digitales que operan en internet.

Desde sectores conservadores de Estados Unidos, esta ley ha sido descrita como un arma de censura contra el pensamiento de derechas en Europa, una acusación que la propia Unión Europea ha desmentido en reiteradas ocasiones y que niega con vehemencia. Bruselas sostiene que la DSA no persigue ideologías concretas, sino que establece reglas comunes para combatir la desinformación, el discurso de odio y los abusos de las grandes plataformas tecnológicas.

En este contexto, el Gobierno estadounidense ha decidido negar el visado a varias figuras vinculadas a organizaciones europeas que trabajan en el ámbito de la regulación digital y la lucha contra la desinformación. Entre ellas se encuentra Imran Ahmed, fundador del Centre for Countering Digital Hate, quien ya estaba en el punto de mira de Elon Musk tras la compra de Twitter, ahora denominado X.

También se ha denegado la entrada a Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, responsables de la organización alemana HateAid, así como a Clare Melford, directora del Global Disinformation Index (GDI). El Departamento de Estado ha justificado estas decisiones alegando que dichas organizaciones actúan como mecanismos de refuerzo de la Ley de Servicios Digitales y ejercen una presión indebida sobre empresas tecnológicas estadounidenses.

Endurecimiento de la política migratoria

Estas medidas no son un hecho aislado, sino que se enmarcan en un endurecimiento general de la política migratoria y de visados de Estados Unidos durante 2025. En los últimos meses, la administración ha intensificado el uso de la denegación y revocación de visas como herramienta política y de seguridad nacional.

Decenas de miles de visados han sido anulados, incluidos los de estudiantes internacionales, trabajadores cualificados y activistas, generando un clima de incertidumbre entre comunidades extranjeras y universidades. Las autoridades migratorias examinan cada vez con mayor detalle la actividad en redes sociales de los solicitantes, y pueden denegar visados o permisos de residencia por publicaciones consideradas contrarias a los intereses de Estados Unidos.

