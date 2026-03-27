Un pub en Londres revoluciona las citas: los solteros son presentados por sus amigos

Una nueva y curiosa forma de ligar está conquistando Londres y dejando atrás el clásico modelo de las aplicaciones de citas. En un conocido pub de la capital británica, los solteros ya no tienen que presentarse a sí mismos: son sus propios amigos quienes se encargan de hacerlo, destacando sus virtudes ante un público lleno de posibles parejas.

El formato del evento es sencillo pero llamativo. Cada participante sube al escenario acompañado, o más bien representado, por un amigo cercano, que dispone de unos minutos para "vender" sus mejores cualidades. Con humor, anécdotas personales y, en muchos casos, un toque de improvisación, los presentadores describen la personalidad, aficiones y puntos fuertes del candidato.

Una mezcla entre espectáculo y evento social

El resultado es una mezcla entre espectáculo y evento social que rompe con la rigidez de las citas tradicionales. La iniciativa ha tenido un éxito rotundo. Las entradas para asistir se agotaron en apenas cinco minutos, lo que demuestra el enorme interés que ha despertado esta propuesta. El ambiente distendido y la originalidad del formato parecen ser claves para atraer a un público cansado de las dinámicas digitales.

"La gente está harta de deslizar el dedo"

Y es que, según los propios asistentes, el auge de este tipo de eventos responde a un fenómeno cada vez más extendido: la fatiga de las aplicaciones de citas. "Creo que se debe al cansancio que genera el uso de las aplicaciones. La gente está harta de deslizar el dedo. Quieren estar presentes y conocerse en persona", ha reconocido una participante en Antena 3 Noticias.

Además de ofrecer una experiencia diferente, este sistema introduce un elemento de confianza. Al ser presentados por amigos, los candidatos cuentan con una especie de "aval" social que genera mayor credibilidad y cercanía. También permite descubrir aspectos más espontáneos y auténticos que difícilmente aparecen en un perfil digital.

En un contexto en el que cada vez más personas buscan conexiones reales, esta propuesta londinense apunta a una tendencia clara: volver a lo presencial, a lo espontáneo y a lo humano. Una forma de ligar que, lejos de las pantallas, pone en valor la amistad como puente para encontrar el amor.

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