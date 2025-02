Los líderes europeos abordan los desafíos económicos y de defensa tras la vuelta de Trump al poder

Los llamamientos a la unidad entre los líderes políticos de la Unión Europea son una constante desde que Trump ganó las elecciones americanas el 5 de noviembre. Hoy, dos semanas después de su investidura, la imposición de aranceles a México, Canadá y China coincide con una nueva amenaza a la Unión Europea. Para afrontar el último desafío arancelario del presidente de los Estados Unidos, los líderes de los 27 participan en una cumbre informal en el Castillo de Limont, muy cerca de Bruselas.

El nuevo presidente del Consejo Europeo, el portugués Antonio Costa, ha elegido este nuevo formato de encuentros con la intención de agilizar el diálogo y “reducir la presión” de los líderes para cerrar acuerdos. Si se esperan compromisos en material económica y especialmente de defensa. Otra novedad, en la cena participará el primer ministro británico, Keir Starmer. Será la primera vez que un líder británico participa en una cumbre de la Unión Europea desde el Brexit.

Horas antes de esta reunión, Donald Trump volvía a señalar a la Unión Europea. “Veremos cómo se resuelven las cosas, puede que pase con eso. Pero definitivamente pasará con la Unión Europea. Puedo decírselo porque realmente se han aprovechado de nosotros. Y, ya sabe, tenemos un déficit de más de 300 mil millones de dólares. No se llevan nuestros coches, no se llevan nuestros productos agrícolas. No se llevan casi nada y nosotros les quitamos todo. Millones de coches, enormes cantidades de alimentos y productos agrícolas”, aseguraba el presidente estadounidense nada más descender de la escalerilla del Air Force One.

A la espera de ver cómo responde China

En la previa a la reunión de líderes, un portavoz de la Comisión Europea ha asegurado que la UE “respondería con firmeza a cualquier socio comercial que imponga aranceles de manera injusta o arbitraria” a los productos comunitarios.

La Unión Europea y Estados Unidos mantienen la más amplia relación bilateral de comercio e inversión y la relación económica más integrada del mundo. En conjunto representan casi el 30 % del comercio mundial de bienes y servicios y el 43 % del PIB mundial. En 2023, los intercambios entre los dos bloques fueron superiores a 1,5 billones de euros, según datos de la Comisión Europea. A eso se suma que unos diez millones de personas a ambos lados del Atlántico trabajan en filiales extranjeras de empresas estadounidenses y europeas.

En plena guerra arancelaria, China busca posiciones y renovar alianzas. Hoy mismo uno de los diarios oficialistas, el China Daily, publica un artículo de opinión en el que insta a la Unión Europea a cooperar porque dice, es vital, para el crecimiento global. “El desarrollo de China y de la UE requiere una cooperación más estrecha entre ambas partes. China ha abogado constantemente por la construcción de una asociación con la UE centrada en la paz, el crecimiento, la reforma y el progreso de la civilización. Considera a la UE un socio importante para la modernización china y hace hincapié en la cooperación beneficiosa para todos”, asegura el artículo.

