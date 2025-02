La UE promete una respuesta "firme" si Trump impone aranceles: "Hay mucho en juego"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impondrá aranceles a China, Canadá y México, que ya han asegurado que reaccionarán con represalias. El mandatario estadounidense también amenaza con aranceles para la Unión Europea.

"Nos tratan muy mal. No aceptan nuestros coches, no aceptan nuestros productos agrícolas, esencialmente no aceptan casi nada, y tenemos un enorme déficit con la Unión Europea. Así que haremos algo muy importante con la UE, vamos a equilibrar la balanza", expresó Trump en referencia la UE.

Durante el primer mandato de Trump ya impuso aranceles del 25% al acero europeo y del 10% al aluminio. Y el viernes pasado aseguró que "definitivamente"impondrá aranceles a los productos que la Unión Europea exporta a su país, aunque no especificó qué bienes estarán sujetos a gravámenes ni cuándo entrarán en vigor.

La UE responderá "con firmeza" si Trump impone aranceles

La Unión Europea afirma que responderá ante las amenazas arancelarias que Donald Trump lanza sobre los Veintisiete y lamenta la decisión respecto Canadá, México y China.

"La UE respondería con firmeza a cualquier socio comercial que imponga aranceles de manera injusta o arbitraria a los productos de la UE", dijo un portavoz de la Comisión Europea. Pese a la reciente amenaza de Donald Trump, la UE no tiene conocimiento de que, en este momento, "se impongan impongan aranceles adicionales a los productos de la UE".

Si finalmente Trump cumple su promesa como ha ocurrido con China, México y Canadá, las medidas arancelarias aumentarán los costos empresariales, perjudican a los trabajadores y a los consumidores, e impulsarían la inflación.

De acuerdo con el bloque comunitario, los mercados abiertos y el respeto de las normas comerciales internacionales son esenciales para un crecimiento económico sólido y sostenible. La UE cree "firmemente" que los aranceles bajos impulsan el crecimiento y la estabilidad económica dentro de un sistema comercial sólido y basado en normas, concluyó el portavoz de la CE.

Las relaciones económicas de la UE - EE.UU

La relación comercial y de inversión de la UE con Estados Unidos es "la más grande del mundo" y el comisario de la CE advierte de que hay "mucho en juego" si se imponen la medidas arancelarias.

La Unión Europea y los Estados Unidos mantienen la más amplia relación bilateral de comercio e inversión y una relación económica que representa casi el 30% del comercio mundial de bienes y servicios y el 43% del PIB mundial. En 2023, el comercio transatlántico de bienes y servicios fue superior a 1,5 billones de euros, según datos de la Comisión Europea.

