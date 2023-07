Leslie Van Houten, integrante de la secta de Charles Manson, en libertad tras 53 años en la cárcel

Leslie Van Houten, integrante de la secta de Charles Manson, ha salido de la cárcel tras cumplir 53 años de condena por el asesinato de dos personas en 1969. La misma secta asesinó también a la actriz Sharon Tate, por aquel entonces la mujer de Roman Polanski, junto a otras cuatro personas.

Van Houten tenía tan solo 19 años cuando fue condenada. Era la discípula más joven del psicópata Charles Manson. Ahora, ha sido trasladada a una residencia desde donde preparará su reinserción en la sociedad después de más de medio siglo entre rejas.

Van Houten era seguidora del psicópata Charles Manson

Dejar a alguien libre en las calles de Nueva York tras 53 años en prisión ya es llamativo, pero más tratándose de la persona que estuvo implicada en uno de los crímenes y juicios más impactantes de la historia deEstados Unidos con una secta que buscaba provocar una guerra racial.

Leslie Van Houten, que tiene ahora 72 años, se ha reformado en prisión. De hecho, la propia mujer se reclamaba rehabilitada desde hace muchos años. "Como mujer rehabilitada, quiero declarar que el conocimiento que he ganado no pretende servir como excusa a ninguno de mis actos", aseveraba en 2010, "pido perdón por mis ignorancia y mi arrogancia". No obstante, no todo el mundo cree que eso la redima de su crimen sanguinario.

Lejos queda aquella joven de 19 años que guiñaba el ojo a la cámara o se presentaba canturreando al juicio que condenó a la familia Manson por los crímenes que sacaron de la euforia a un país que hacía una semana veía por televisión la llegada de Neil Armstrong a la Luna.

Los crímenes de Van Houten

Charles Manson, ex presidiario y músico frustrado, convenció a varios de su secta para que mataran. Sus primeras víctimas fueron Sharon Tate, la actriz de moda que, además, estaba embarazada de ocho meses, y cuatro personas que le acompañaban en su mansión. Les dispararon, les apuñalaron y escribieron con su sangre insultos en las paredes.

Van Houten no participó en aquel crimen, pero sí que actuó la noche siguiente, en el asesinato del matrimonio La Bianca, dueños de unos supermercados, llegando a asestar 16 puñaladas a la mujer. Manson, que ordenó los asesinatos pero no participó materialmente en ninguno, murió en la cárcel hace seis años sin perder nunca su halo siniestro.

La septuagenaria Van Houten pasará un año en un centro de transición para aprender a vivir en un mundo muy diferente del que conoció hace 53 años.