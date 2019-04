Leopoldo López: "Venezuela vive al margen de la ley"

Obligado a vivir en el exilio, Leopoldo López, padre del opositor venezolano de mismo nombre y encarcelado desde hace dos años y diez meses, reside en Madrid. El Gobierno español le concedió la nacionalidad española por persecución política y judicial por parte del régimen de Nicolás Maduro.

Si viajara a Venezuela asegura que le "incautarían el pasaporte y la policía me llevaría al tribunal" donde "quedaría en la voluntad del juez qué hacer conmigo. Por mi edad, correspondería cárcel domiciliaria", ha explicado.

En una entrevista en Espejo Público, López ha indicado que "Venezuela vive al margen de la ley".

La última vez que habló con su hijo fue hace año y medio, gracias a un 'puente' que hicieron en una llamada telefónica que iba dirigida a Lilian Tintori. Subraya que es "muy duro" vivir así, y explica que cuando Leopoldo cumplió mil días encarcelado, le envió una carta que nunca le llegó, por lo que decidió publicar una carta en el diario El Nacional, pero le pasaron el periódico con la carta recortada. "De todas las que él me ha escrito sólo he recibido dos porque no pasan la censura", ha añadido.

López ha indicado que sabe por su mujer y su hija que Leopoldo "está bien desde el punto de vista moral e intelectual" en la cárcel de Cabo Verde, "tratando de orientar al país desde la cárcel en cuanto a las acciones a seguir".

Preguntado por la protesta que se hizo frente al Vaticano para exigir la libertad de los presos políticos en Venezuela, se ha mostrado decepcionado: "El Vaticano goza de la buena fe e intentó crear las condiciones para que se diera un diálogo para lograr acuerdos", pero en su opinión cree que se mostró "bastante frío". López explica que lo que piden es: libertad para los presos políticos, celebración de unas elecciones para lograr un referéndum revocatorio, elecciones para gobernadores y alcaldes, cambio de los rectores del consejo electoral, respeto a la asamblea, y sobre todo ayuda humanitaria para Venezuela en cuanto a alimentos y medicinas.

Afirma que no confía "en el gobierno de Venezuela" pero que esperaba más del Vaticano.

Sobre las visitas del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero a Venezuela, López afirma que "goza" de su "estima como persona", pero "creo que ha ido equivocadamente a apoyar algo que él sabe que no debe apoyar, que es un gobierno dictatorial". Explica que Zapatero "no está yendo como mediador neutral" a Venezuela, ya que "cada vez que va se reúne con el gobierno y no con la oposición, no es un fiel de la balanza".

Recuerda que no se ha celebrado ni el referéndum revocatorio ni las elecciones, que tendrían que haber tenido lugar este mes de diciembre. "Creo que estamos en manos de una dictadura, igual que en Cuba, donde no se celebran elecciones salvo aquellas que puedan ganar".

Por último, preguntado por cuándo cree que Leopoldo López saldrá de prisión ha indicado que "va a regresar a casa muy pronto, lo siento muy cerca".