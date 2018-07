Leopoldo López, condenado a 14 años de prisión tras un controvertido juicio

La Justicia venezolana ha condenado al dirigente opositor Leopoldo López a casi 14 años de cárcel por haber incitado a la violencia durante una marcha antigubernamental, fallo que se emite tras un proceso judicial que, según la defensa, ha sido "injusto" y, según el Tribunal Supremo, "se cumplió la ley".

López fue condenado a "13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión" la mayor condena esperada para los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio atribuidos al dirigente por los hechos violentos al final de una marcha convocada entre otros por él, el 12 de febrero de 2014. El dirigente fue condenado por los delitos antes mencionados previstos en el Código Penal y en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, condena que debe cumplir en la cárcel militar de Ramo Verde, cercana a Caracas, el mismo internado en el que ha pasado ya más de año y medio.

La información fue corroborada por el Supremo en un comunicado en el que se indica que la sentencia de "más de trece años" se realizó "en cumplimiento de la ley". Al abandonar el Palacio de Justicia donde se conoció la sentencia, familiares y colegas opositores de López se dirigieron a la plaza Bolívar del municipio caraqueño de Chacao a informar ante decenas de simpatizantes acerca de la sentencia, la postura del dirigente condenado y las acciones que se tomarán.

El abogado Juan Carlos Gutiérrez dijo que la defensa apelará "en los "próximos días" la sentencia que calificó de "cadena de violación sistemática a los derechos humanos" y de fallo "basado en mentiras". Lilian Tintori, esposa de López, pidió a los simpatizantes del dirigente condenado mantener la calma y esperar "el llamado" que hará el opositor "junto con sus compañeros" de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y anunció que mañana será difundida una carta del líder del partido Voluntad Popular.

Tras la lectura de la sentencia, según Tintori, López se mantuvo tranquilo y le dijo al militar que lo custodiaba: "Póngame las esposas, porque estas esposas no me las va a quitar ni la jueza, ni la Justicia injusta, estas esposas me las va a quitar el pueblo de Venezuela". Tintori también explicó que su esposo le pidió que "por favor acompañara a la familia de Horacio Blanco", activista del partido de López que murió hoy a causa de un infarto cuando se encontraba ante el Palacio de Justicia en apoyo al opositor. La condena causó conmoción entre la oposición cuyos principales representantes calificaron la sentencia de "infame", de ser una "provocación" y ser producto de una "Justicia podrida".

"Una provocación, eso es lo que es en definitiva esta sentencia contra Leopoldo López, no olvide usted que estamos apenas a 87 días de unas elecciones cruciales en venezuela, elecciones que el Gobierno está perdiendo de manera completa", dijo el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba al canal internacional CNN. Para el representante de la MUD, el Gobierno de Nicolás Maduro está interesado en "generar violencia" para "sacarle el cuerpo a la cita electoral" del próximo 6 de diciembre cuando se realizarán los comicios parlamentarios. El dos veces candidato presidencial y gobernador del céntrico estado Miranda, Henrique Capriles, escribió en su cuenta de Twitter: "La Justicia en nuestra Venezuela está podrida, hoy más que nunca entendamos que el camino a la libertad de Leopoldo y todos empieza el #6D", dijo en referencia a las parlamentarias.

Asimismo, la líder del movimiento Vente Venezuela y exdiputada, María Corina Machado, dijo que lo acaba de suceder con este fallo es "una condena" al Gobierno pues se comprobó que "esta condena infame", tras un "juicio grotesco", sirvió para comprobar "la inocencia de Leopoldo" y para "incriminar al régimen". Según Machado, esta condena dejó constancia "de que en Venezuela existe una dictadura militarista" y pidió a la comunidad internacional "reaccionar al lado de los venezolanos" por esta condena "infame" a un hombre "absolutamente inocente".