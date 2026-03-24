José Carlos Fuertes, psiquiatra: "Un fallo de Trump puede suponer una catástrofe mundial"

Todo lo que rodea a Donald Trump sigue generando incertidumbre. Mientras asegura que las negociaciones para frenar la guerra en Irán avanzan, sus movimientos, como el envío de más de 2.000 marines a la zona, apuntan en otra dirección. En este contexto de tensión internacional y volatilidad en los mercados, crecen las dudas sobre sus próximos pasos.

Para intentar entender su forma de actuar, el psiquiatra José Carlos Fuertes ofrece un análisis basado en su comportamiento público, dejando claro que se trata de una valoración general y no de un diagnóstico clínico.

Un perfil "peculiar" marcado por la impulsividad

Fuertes describe a Trump como "un sujeto extrovertido de una forma extrema", con una gran confianza en sí mismo y una forma de entender la política basada en la negociación constante. Aunque algunos expertos hablan de narcisismo, el psiquiatra matiza que no lo ve como un caso claro. "Es un sujeto peculiar, muy especial, pero no es un narcisista", explica.

Sobre comparaciones como la del psicólogo John Gartner, que llegó a equipararlo con Hitler, Fuertes es tajante: "Creo que es una opinión totalmente fuera de contexto. Es un salto inasumible".

Sí reconoce, en cambio, rasgos que complican su entorno: "Tiene dosis grandes de narcisismo, es soberbio, prepotente, con cierta chulería. Trabajar con alguien así tiene que ser muy complicado". Aunque considera que es un sujeto muy disciplinado, destaca otro elemento clave: su impulsividad. "Es como un león que se come enseguida al que está enfrente". Aunque también apunta que parte de esa imagen puede ser "montaje" y "espectáculo".

El riesgo de un error en un momento crítico

La gran incógnita es qué puede ocurrir en una situación límite. Y ahí el psiquiatra lanza la advertencia más contundente: "Un fallo de este señor puede suponer la catástrofe mundial, estaríamos ante la desaparición del globo terráqueo".

Fuertes señala que una decisión errónea en un contexto como el actual podría tener consecuencias extremas. Sin embargo, también introduce un matiz de calma: considera que ni Trump se encuentra en un estado mental fuera de control ni su entorno permitiría una deriva de ese tipo. "A mi modo de ver, lo veo con una cierta esperanza. El señor Trump no está tan demenciado", concluye.

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