José Ángel Abad, bajo la tormenta de nieve de la década: "Una bomba ciclónica ha paralizado la ciudad"

Nueva York ha amanecido este lunes 23 de febrero de 2026 enterrada bajo una espesa capa de nieve. Una potente tormenta invernal, con condiciones de ventisca, mantiene paralizado buena parte del noreste de Estados Unidos y ha convertido la Gran Manzana en una "ciudad fantasma": calles vacías, tráfico mínimo y los grandes iconos turísticos prácticamente desiertos.

El alcalde, Zohran Mamdani, declaró el estado de emergencia y ordenó una prohibición de circulación para vehículos no esenciales desde la noche del domingo hasta el mediodía del lunes, con el objetivo de reducir accidentes y facilitar el trabajo de los equipos de limpieza y emergencias. La medida ha dejado escenas insólitas en lugares como Times Square, con un vacío poco habitual incluso para una madrugada invernal.

La nevada amenaza con entrar en los rankings históricos de la ciudad. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a primera hora de la mañana ya se habían acumulado más de 38 centímetros en Central Park, y los meteorólogos advierten de que el episodio podría seguir sumando centímetros a lo largo del día. En puntos del área metropolitana, especialmente en Nueva Jersey, el temporal ha dejado acumulaciones cercanas a los 60 centímetros.

Suspenden las clases

Las escuelas públicas han suspendido completamente las clases presenciales y remotas, decretando un "día de nieve" para cientos de miles de estudiantes. Mientras tanto, el transporte público se mantiene operativo, aunque con posibles retrasos y cambios de servicio, en función de la evolución de la ventisca y la visibilidad.

La gran preocupación, además de la seguridad vial, es la cadena de efectos que arrastra una tormenta de esta magnitud. Las autoridades han alertado de posibles cortes de suministro y de la vulnerabilidad de las personas sin hogar ante temperaturas extremas. En anteriores olas de frío de este invierno se registraron muertes relacionadas con la exposición, un contexto que ha llevado a reforzar los recursos de acogida y la atención social durante el temporal.

Imagen de la nevada en Nueva York | EFE

5.500 vuelos cancelados

El caos también se ha trasladado al aire. La tormenta ha golpeado de lleno los aeropuertos del corredor noreste —incluidos JFK y LaGuardia en Nueva York, Newark en Nueva Jersey y Logan en Boston— con miles de cancelaciones. Medios estadounidenses informan de que, solo en la mañana del lunes, se contabilizaban más de 5.500 vuelos cancelados en todo el país, a los que se suman retrasos y nuevas anulaciones preventivas para las próximas horas.

Los servicios de emergencia piden a la población que limite los desplazamientos "a lo imprescindible" mientras se completa el trabajo de retirada de nieve, y advierten de que el principal riesgo no es solo la acumulación, sino la combinación de viento fuerte, visibilidad reducida y hielo en calzadas y aceras. Con la previsión de que la intensidad de la nevada comience a remitir después del mediodía, la ciudad se prepara para una segunda fase: la reapertura gradual del tráfico y la normalización del transporte, en un escenario donde cualquier decisión dependerá centímetro a centímetro de lo que siga cayendo del cielo.

