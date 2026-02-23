Vídeo: El momento en el que el Ejército mata a tiros a Nemesio Rubén Oseguera, 'El Mencho'

'El Mencho' era el criminal más buscado en México. NemesioRubén Oseguera Cervantes era uno de los principales objetivos tanto de México como de Estados Unidos. Nació en Naranjo de Chila, en Michoacán, en los 80 entró ilegalmente en los Estados Unidos, fue detenido y estuvo en prisión por delitos relacionados con el narcotráfico. Con 30 años, fue deportado a México y comenzó su ascenso en el mundo del narcotráfico, pasó de jefe de pequeñas bandas al líder en cartel de Jalisco Nueva Generación.

Tras la muerte de 'Nacho Coronel' fundó, al amparo del Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Con la captura del 'Chapo', se convirtió en el capo más poderoso.

La última imagen que se tenía de él es de hace 20 años debido a que era muy celoso de su intimidad. Se le conocía como 'el señor de los gallos', por su afición por las peleas de estos animales. Es más, se le relacionó con una matanza de rivales en el rancho Izaguirre en Jalisco, con el ataque a un helicóptero del Ejército y el atentado fallido en 2020 al ahora Secretario de Seguridad de México, Omar García. Se le acusaba de traficar con cocaína, metanfetaminas, fentanilo y marihuana. Aseguran que el patrimonio de su organización supera los 50.000 millones de dólares.

Este domingo, el líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) era abatido en un operativo con inteligencia de EE.UU., en medio de la creciente presión de Washington para combatir el tráfico de droga.

Ahora, en México se ha desatado la guerra del narco. El Ejército está en la calle para intentar frenar la ola de violencia que recorre todo el país después de que abatiesen a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes. Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, la presión sobre Claudia Sheimbaum ha sido muy grande para detener a los narcos. La presidenta pide calma.

En las imágenes que acompañan esta noticia, es posible ver el momento en el que el Ejército mexicano se enfrenta al narcotraficante en un operativo coordinado entre fuerzas mexicanas y de EEUU. Lo han matado a tiros. Tras ello, ha comenzado los disturbios y los saqueos en 20 Estados. El caos se ha apoderado de lOs aeropuertos, varios vuelos han sido cancelados y decenas de ciudades han suspendido las clases.

Entre tanto, España aconseja a sus ciudadanos extremar la precaución ante esa ola de violencia.

