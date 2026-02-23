La mayoría del Parlamento Europeo se inclina por frenar el pacto arancelario con Estados Unidos

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos atraviesa su momento más delicado en la Eurocámara. Los tres grandes grupos políticos, el Partido Popular Europeo, la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas y el grupo liberal Renew, prevén posicionarse en contra de continuar la tramitación del pacto arancelario suscrito el pasado verano entre Bruselas y Washington.

La decisión se produce tras el reciente fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que ha cuestionado la base jurídica de la política arancelaria impulsada por el presidente Donald Trump. La sentencia ha generado incertidumbre sobre la validez y aplicabilidad del marco comercial acordado con la Comisión Europea.

El pacto contemplaba la imposición de un arancel del 15% a los productos europeos exportados a Estados Unidos, mientras que los bienes estadounidenses entrarían en el mercado comunitario libres de gravamen. Sin embargo, varios eurodiputados consideran que aprobar su ratificación sin garantías jurídicas claras supondría un riesgo político y económico.

Desde el Partido Popular Europeo, su ponente en la comisión parlamentaria ha advertido de que no se puede respaldar un texto cuya aplicación por parte de la Administración estadounidense no está asegurada. En la misma línea, los liberales subrayan que la falta de seguridad jurídica impide avanzar en la tramitación. También los socialistas han expresado su intención de solicitar la suspensión de los trabajos legislativos hasta disponer de un análisis jurídico completo.

La reunión extraordinaria convocada para este lunes servirá para fijar formalmente las posiciones de los grupos antes de la votación prevista para mañana. En esa sesión se decidirá si el Parlamento continúa el procedimiento para adoptar el acuerdo o si, por el contrario, opta por paralizarlo temporalmente.

El desenlace marcará el futuro inmediato de las relaciones comerciales transatlánticas y enviará una señal política clara sobre el grado de confianza de la UE en su principal socio económico.

