Austin Tucker Martin

Quién es Austin Tucker Martin, el joven abatido por el Servicio Secreto de Trump

Algunos medios publican que estaba obsesionado con el caso Epstein. Esto es lo que se sabe de este joven de 21 años que ha sido abatido por el Servicio Secreto de Donald Trump.

Miriam Vázquez
Publicado:

Austin Tucker Martin tenía 21 años, trabajaba en el Pine Needles Lodge & Golf Club de Carolina del Norte, y vivía con sus padres. Su madre lo reportó como desaparecido e incluso hizo un cartel con su imagen para pedir ayuda para encontrarlo. En la imagen se le ve con una tímida sonrisa en su Volkswagen plateado. Horas después se hizo público que había abatido por el Servicio Secreto de Donald Trump después de que intentase colarse en la propiedad del presidente de Mar-a-Lago.

Aproximadamente a las 01:30 hora local fue localizado en la puerta norte de la propiedad presidencial "portando lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible", asegura el Servicio Secreto. El sheriff del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, ha asegurado que le ordenaron dejar las armas y él bajó el bidón de gasolina, pero "levantó la escopeta hasta una posición de disparo". En ese momento los agentes abrieron fuego y "neutralizaron la amenaza".

TMZ publica que el fallecido envió un mensaje a un compañero de trabajo en el que decía: "No sé si has leído sobre los Archivos Epstein, pero el mal es real e inconfundible". Añadía: "Lo mejor que podemos hacer personas como tú y yo es usar la poca influencia que tenemos. Cuéntale a la gente lo que has oído sobre los Archivos Epstein y lo que el gobierno está haciendo al respecto. Crea conciencia".

Este mismo medio asegura que fuentes que trabajaron con él relatan que se obsesionó con el caso Epstein. Un primo de Martin dijo a The Associated Press que la mayoría de su familia apoyaba a Trump y rechaza cualquier acto violento de su primo al que califica de "tranquilo". Tanto Donald Trump como la primera dama Melania Trump no estaban en ese momento en la residencia.

