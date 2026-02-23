Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
44 años después se identifica y condena al culpable de violar y estrangular a una adolescente de 13 años

Sarah Geer tenía 13 años cuando fue violada y estrangulada en California. Ahora, 44 años después se ha logrado identificar y sentenciar al culpable.

Imagen de archivo de Sarah Geer

Imagen de archivo de Sarah GeerSonoma County District Attorney's Office

Miriam Vázquez
Publicado:

Han tenido que pasar 44 años para que el crimen de Sarah Geer tenga un culpable. Remontémonos a la California de 1982, concretamente el 23 de mayo Sarah de 13 años salió de casa de una amiga por la noche, pero nunca llegó a su domicilio.

La versión oficial relata que un bombero encontró su cadáver a la mañana siguiente. La habrían arrastrado por un callejón para después violarla y estrangularla. Las técnicas de investigación de aquella época nada tienen que ver con las de ahora y aunque fue declarado homicidio nunca se identificó a un sospechoso por lo que el caso fue cayendo en el olvido.

En 2003 ocurrió el primer avance. A través del esperma encontrado en la ropa de Sarah, los investigadores desarrollaron un perfil de ADN de un posible sospechoso. Sin embargo, dicho perfil no coincidía con ninguno de los delincuentes conocidos que en ese momento figuraba en las bases de datos policiales.

De nuevo el caso volvía a estancarse y fue así hasta 2021 cuando el Departamento de Policía de Cloverdale reabrió la investigación. "El FBI, con su acceso a las bases de datos genealógicas familiares, concluyó que la fuente de la evidencia de ADN recolectada de Sarah pertenecía a James Unick".

Este descubrimiento se logró gracias al ADN de un cigarrillo. Gracias a la genealogía genética los investigadores han resuelto el caso, combinando el análisis de ADN y la investigación del árbol genealógico. Según publica CNN James Oliver Unick fue arrestado en julio de 2024 y durante el juicio sostuvo que la relación sexual había sido consentida e insinuó que habría un culpable desconocido.

