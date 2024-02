Joe Biden sufre un nuevo lapsus tras responder a las críticas del fiscal que cuestiona su "memoria limitada"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respondió a las críticas tras su último lapsus. Asegura que su memoria "está bien" después de que el fiscal especial Robert Hur concluyera que el mandatario retuvo intencionadamente documentos clasificados de su época como vicepresidente, pero decidiera no presentar cargos en su contra.

Sin embargo, durante su argumento volvió a confundir a dos presidentes. Lo hizo cuando ya iba a abandonar la rueda de prensa. Biden volvió al atril para responder a una pregunta sobre la guerra de Israel en Gaza y confundió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el de Egipto, Abdelfatah al Sisi.

En el documento emitido por el fiscal señaló que Biden mostró una "memoria significativamente limitada" durante los interrogatorios. En respuesta, Biden contestó de forma improvisada desde la Casa Blanca que su memoria se encuentra en buenas condiciones, que es consciente de su edad y que sus lapsus en público pueden lastrar su reelección en las elecciones.

"Tengo buenas intenciones y soy un hombre mayor y sé qué demonios estoy haciendo. Ninguno de ustedes pensó que podría superar ninguna de las cosas que conseguí sacar adelante", añadió el presidente estadounidense.

Investigado por retener documentos clasificados

Joe Biden ha sido objeto de investigación desde que hace un año se encontraron en su domicilio de Delaware y en una oficina privada documentos clasificados en la época en la que fue vicepresidente de Barack Obama (2009-2017). Los documentos fueron encontrados por los abogados de Biden entre noviembre y diciembre de 2022 y entregados a los Archivos Nacionales, el organismo que tiene que resguardarlos. Los hechos provocaron que el Departamento de Justicia abriera una investigación.

"Nuestra investigación descubrió pruebas de que el presidente Biden retuvo y divulgó voluntariamente material clasificado después de su vicepresidencia, cuando era un ciudadano privado", se especificaba en el documento.

Biden insiste en su inocencia. "No infringí la ley. Y punto", asegura. Sin embargo, reconoce que "asumo la responsabilidad por no haber revisado exactamente lo que mi personal estaba haciendo. Entraban y salían. Algunas cosas aparecieron en mi garaje, otras salieron...".

El fiscal especial esgrimió que procesar al mandatario era "injustificado" debido a que las pruebas "no establecen la culpabilidad más allá de toda duda razonable". En este sentido, Hur hizo hincapié en la "memoria del presidente e incluso reveló que no recordó las fechas en las que ocupó la vicepresidencia y tuvo dificultades para recordar la fecha de la muerte de su hijo Beau en 2015.

"Hay una referencia a que no recuerdo cuándo murió mi hijo. ¿Cómo demonios se atreve a plantear eso? Francamente, cuando me hicieron la pregunta, pensé para mis adentros que no era de su maldita incumbencia. No necesito que nadie me recuerde cuándo falleció", ha concluyó.

Asimismo, Biden emitió un comunicado en el que resaltó que la investigación fue "exhaustiva" y que se remonta a la década de 1970, cuando era senador. "Me alegra ver que llegaron a la conclusión a la que pensé que llegarían: que no se presentarán cargos en este caso y que el asunto está cerrado", ha dicho.

