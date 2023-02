EL FBI registra la casa de la playa de Joe Biden en Delaware en busca de documentos clasificados

Una vez más, el presidente Joe Biden está siendo investigado por el FBI. En este caso, la búsqueda, iniciada a primera hora de la mañana, estaba prevista desde hacía semanas a raíz del hallazgo de cuatro paquetes de papeles que contenían secretos de Estado y que estaban en manos del mandatario. Estos se encontraban en el despacho que abrió hace seis años en el Penn Biden Center (Washington), después de su etapa como vicepresidente de Barack Obama, y en su casa y su garaje de Wilmington, Delaware.

El FBI ya había registrado otra de sus casas el pasado 20 de enero y, anteriormente, su oficina en Washington. Allí encontraron los documentos confidenciales, aunque esta vez los agentes no han hallado nada.

Estaba previsto

"Hoy, con el pleno apoyo y cooperación del presidente, el Departamento de Justicia está realizando una búsqueda planificada en su casa en Rehoboth, Delaware", anunciaba esta mañana el abogado del presidente, Bob Bauer, en un informe. "Las investigaciones", continuó, "se están desarrollando de acuerdo con los procedimientos estándar" del Departamento y "en aras de la seguridad e integridad operativas".

Después de tres horas y media de búsqueda, Bauer lanzó un nuevo comunicado: "No se halló ningún documento con marcas de clasificación". Esta vez, no se ha aumentado la cifra de , al menos 20 documentos secretos que Biden debía haber devuelto en su momento y no hizo. El problema no se ha hecho mayor hoy, aunque el fiscal Hur sigue investigando porque Biden no actuó correctamente en su momento.

Historial de papeles ocultos

Los primeros papeles del presidente fueron encontrados en el Penn Biden Center de Washington el 2 de noviembre, es decir ocho días antes de las elecciones legislativas de medio mandato. Pero la Casa Blanca no lo comunicó hasta enero, concretamente dos meses y ocho días después. Posteriormente llegaron los hallazgos de la casa y el garaje de Wilmington, aunque menos alarmantes. El secretario de Justicia y fiscal general de EE.UU, Merrick Garland, informó el 12 de enero la designación de un fiscal especial, el conservador Robert Hur, para supervisar la investigación y analizar todos los papeles clasificados encontrados en dependencias privadas de Biden, cerca de una treintena en total hasta ahora.

Trump aprovecha la situación

El descubrimiento de los documentos que el presidente guardaba -según él lo desconocía- permitió a Donald Trump y a los republicanos una importante oportunidad con la que contraatacar a Biden frente a las acusaciones de obstrucción a la justicia y manejo inadecuado de material clasificado que están sobre el expresidente. Trump habló al comienzo de la investigación: "¿Cuándo va el FBI a registrar las muchas viviendas de Joe Biden, tal vez incluso la Casa Blanca?", escribió el expresidente en su red social, Truth Social. "Estos documentos definitivamente no estaban clasificados".