El último lapsus de Joe Biden: confunde a Macron con el fallecido Mitterrand

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lleva varios años dejándonos algunos momentos algo extraños y peculiares. Sus lapsus ya son 'marca de la casa'. Cada vez que el jefe de la Casa Blanca protagoniza alguno de estos momentos se viralizan rápidamente en redes sociales. Biden hablaba de una reunión 'reciente' con el presidente francés, Emmanuel Macron. Pero se equivocó de nombre y de país.

"Me senté y dije: América ha vuelto. Y Mitterrand, de Alemania... perdón de Francia, me miró...", exclamó confundiendo a Macron con el expresidente fallecido François Mitterrand. Estos 'traspiés' no le ayudan precisamente en la carrera electoral. Joe Biden sigue cayendo en las encuestas. Los sondeos dan a Donald Trump cinco amplios puntos sobre el candidato del Partido Republicano.

Otros lapsus de Biden

El pasado noviembre el presidente estadounidense protagonizó otro afamado lapsus. Confundió a la cantante Britney Spears con Taylor Swift. Sus deslices siempre dan mucho que hablar. Tras haber cumplido recientemente los 81 años, Biden es el presidente más longevo de la historia de Estados Unidos.

"Solo para llegar aquí, Liberty y Bell tuvieron que superar algunas probabilidades difíciles: la competencia", comentaba el mandatario en la comparecencia para anunciar el popular indulto de cada año por Acción de Gracias, que además coincidía con el día de su 81 cumpleaños. Bromeó con la situación de los pavos y los comparó con el efecto fan que despiertan artistas como Birtney Spears o Taylor Swift, pero sin éxito.

"He de decir que fue incluso más difícil que conseguir una entrada para la gira 'Renaissance' de Britney. Ella está allí abajo, hace un poco de calor en Brasil en este momento". El lapsus llega puesto que la gira 'Renaissance' no es la de Britney Spears, sino la de Taylor Swift.

Otro de los despistes de Joe Biden fue en Irlanda. El presidente de Estados Unidos confundió a los All Blacks, el apodo con el que se conoce a la selección de rugby de Nueva Zelanda, con los Black and Tans, una fuerza paramilitar que causó terror en Irlanda mientras luchaba contra la revolución en el año 1920. Biden contó que su primo lejano, Rob Kearney, jugaba en un equipo de rugby irlandés que "venció a los Black and Tans". Sin embargo, en realidad se refería a los All Blacks.

La Casa Blanca fue rápida y corrigió el error velozmente. En la transcripción oficial del discurso, se tachó "Black and Tans" y se puso "All Blacks". "Esto me lo dio uno de estos muchachos, aquí mismo. Era un gran jugador de rugby. Le dio una paliza a los All Blacks", se señalaba la transcripción corregida.