Los tres factores clave que apoyan la candidatura de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos

El actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este martes su candidatura para las elecciones de EEUU 2024. "Cuando me presenté a las elecciones para ser presidente hace cuatro años dije que estamos en una batalla por el alma de Estados Unidos. Y todavía lo estamos", ha dicho el mandatario en un vídeo titulado 'Libertad' y en el que ha confirmado que volverá a optar a la presidencia del país.

El demócrata llevaba días preparando el terreno para postularse. "No me comparéis con el Altísimo, comparadme con la alternativa", dijo en varios encuentros, a lo largo de las última semanas, con demócratas, consciente de los tres factores clave que le permiten tener más capacidad de decisión que nadie sobre las futuras elecciones en Estados Unidos.

Primero, sabe que los demócratas no están decepcionados con su mandato en la Casa Blanca y que le agradecen el haber derrotado a Donald Trump, haber gestionado la salida de la pandemia y haber pilotado una economía que, pese a las incertidumbres, está por ahora funcionando aceptablemente. Es decir, nadie en el partido le puede pedir que no se vuelva a presentar.

Segundo, sabe que su edad levanta dudas y que eso podría ser razón más que suficiente para que algún otro líder republicano fuerte y con opciones -y hay muchos que lo podrían hacer- diese un paso al frente y le disputase la candidatura demócrata. Pero ninguno lo hace porque eso provocaría inevitablemente un cisma en el Partido Demócrata y sería aprovechado por Trump, cuyo regreso aterroriza a los demócratas.

Y, tercero, Biden calcula que, llegado el momento de la verdad en las elecciones del año que viene, es probable que entre los indecisos no importen tanto las dudas que levanta su edad como el rechazo que genera Trump, dando por hecho que el expresidente será el candidato republicano.

Por todo eso Biden se presenta aparentemente confiado.

Los estadounidenses no quieren ni a Trump ni a Biden

No le importa que nada menos que el 56% de los estadounidenses declare que es improbable que le vote y que el 51% de los demócratas preferirían que no lo hiciera. A Trump tampoco le preocupa ahora mismo que 2 de cada 3 estadounidenses aseguren que no le votarán.

Su objetivo por ahora es ganar las primarias republicanas y asegurar la candidatura. Teniendo un mínimo garantizado de más del 30% de las bases republicanas, sabe que es el favorito y que, llegado el momento de la verdad, a la hora de votar, él encontrará su ventana de oportunidad.

Por todo eso, aunque a ninguno de los dos lo quiera la mayoría del país, lo más probable es que el país tenga que elegir entre ellos dos. Y los únicos candidatos que tienen problemas cuya solución no está en sus manos son, por ahora, los que aún no tienen claro si se presentan o no.