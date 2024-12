Jay-Z, acusado de violar a una niña que tenía 13 años junto al rapero Sean 'Diddy' Combs

Un mujer ha demandado al rapero Jay-Z, marido de Beyoncé, de violación. También acusa al rapero Sean Combs, conocido como Puff Daddy. Afirma que fue violada por los artistas cuando tenía 13 años, en el año 2000. Señala que los hechos ocurrieron supuestamente después de una fiesta posterior a los premios MTV Video Music Awards.

La demandante -identificada bajo el seudónimo de 'Jane Doe'- presentó la denuncia en octubre en la corte federal del distrito sur de Nueva York y, este domingo, fue ampliada para incluir a Shawn Carter (Jay-Z). Según el documento, la víctima de por entonces 13 años llegó a la fiesta tras abordar a varios conductores de limusina para acceder al evento.

Un conductor que trabajaba para Combs le facilitó la entrada, destacando que "encajaba" con lo que 'Diddy' buscaba, según la cadena NBC. La denuncia relata que la menor fue conducida a una casa de color blanco, donde se le hizo firmar un supuesto acuerdo de confidencialidad sin entregarle una copia.

Aquella fiesta estaba supuestamente llena de famosos que consumían marihuana y cocaína. A la joven le ofrecieron una bebida que le hizo sentirse "mareada, desorientada y con necesidad de tumbarse", por lo que se dirigió a una habitación para reposar.

Después, los dos raperos entraron en la habitación. "¡Estás lista para la fiesta!", dijeron, según la demanda. Jay-Z le quitó la ropa, la inmovilizó y la violó mientras Combs y otra famosa, una mujer no identificada, la observaban.

La víctima añade que Combs también la violó mientras Carter y la otra mujer miraban. La demanda señala que logró evitar hacer una felación a Combs porque le golpeó en el cuello, lo que hizo que él se detuviera. La menor cogió después su ropa y abandonó el lugar. Llegó a una gasolinera y llamó a su padre.

Jay-Z lo niega todo

Jay-Z niega las "atroces" acusaciones y califica la demanda como un intento de "extorsión". A través de su empresa Roc Nation, el artista Shawn Carter rechaza enérgicamente la denuncia interpuesta por el abogado Tony Buzbee.

En un comunicado en la red X, Jay-Z afirma que la demanda es un "intento de chantaje" y parte de un patrón de acusaciones: "Lo que (Buzbee) había calculado es que la naturaleza de estas acusaciones y el escrutinio público me harían querer llegar a un acuerdo. ¡Todo lo contrario! Me ha hecho querer exponerlo como el fraude que es de la manera más pública posible. ¡Así que no, NO LE DARÉ NI UN SOLO CÉNTIMO!".

