Israel suspende el alto el fuego hasta que Hamás entregue la lista de los rehenes a liberar

El alto el fuego en la Franja de Gaza, que debería haber empezado este domingo se ha retrasado hasta que Hamás ofrezca la lista con los nombres de los tres rehenes que serán liberados esta tarde. Así lo ha confirmado el Ejército israelí. El alto el fuego estaba previsto para hoy a las 07:30 horas.

Israel acusa a Hamás de no entregar una lista concreta de los tres rehenes israelíes que debía liberar esta tarde. Hamás ha reconocido que no ha entregado los nombres por "razones técnicas", pero reitera su compromiso con el alto el fuego. Sin embargo, los motivos de Hamás no han sido suficientes para Israel. El portavoz del Ejército israelí, el vicealmirante Daniel Hagari, ha comparecido en una declaración para anunciar que las Fuerzas de Defensa de Israel proseguirán con sus ataques en Gaza tras acusar al movimiento islamista de "incumplir sus obligaciones".

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ya avisó de que Hamás no había entregado los nombres de los rehenes. Según 'Times of Israel', en el acuerdo se estipulaba que Hamás debía presentar a Qatar la lista de rehenes 24 horas antes de su liberación.

Minutos antes de la hora, Netanyahu anunció en un comunicado que el alto el fuego "no comenzará hasta que Israel tenga la lista de rehenes liberados, que Hamás se ha comprometido a proporcionar".

Mueren 8 personas desde las 7:30

Al menos 8 personas han muerto y otras 25 han resultado heridas en la Franja de Gaza desde las 8:30 hora local, cuando estaba previsto que entrara en vigor el alto el fuego con Israel, que finalmente se ha retrasado. El portavoz de la Defensa Civil gazatí, Mahmud Basal, confirmó que al menos cinco personas han muerto en Ciudad de Gaza, y otras tres en las localidades del norte del enclave.

En la primera fase del acuerdo, Israel y Hamás han acordado un alto el fuego de seis semanas, en las que se producirá un intercambio gradual de 33 rehenes israelíes por más de 1.900 cautivos palestinos. Durante esas seis semanas tendrán lugar además las negociaciones para una segunda fase de la tregua, en la que se completaría la liberación de todos los secuestrados israelíes en Gaza y se sentarían las bases del fin de la guerra.

