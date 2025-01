Israel no avanzará con el plan de alto el fuego hasta que no se especifiquen los rehenes que se van a liberar

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, ha advertido a Hamás de que no iniciará el plan para aplicar el alto el fuego en Gaza este domingo hasta que no reciba una lista concreta con los rehenes israelíes que serán liberados como parte del pacto.

A través de un mensaje redactado por su oficina y compartido en su cuenta oficial de X, Netanyahu ha asegurado: "No avanzaremos con el plan hasta que recibamos la lista de los secuestrados que serán liberados, según lo acordado. Israel no tolerará violaciones del acuerdo. La única responsabilidad es de Hamás".

El pasado viernes 19 de enero, el Ministerio de Justicia de Israel compartió una lista con los nombres de los 95 palestinos que serán liberados este domingo en la primera fase del acuerdo de alto el fuego. Israel llegó al acuerdo de liberar a los rehenes a cambio de, en principio y según fuentes próximas al acuerdo a la cadena pública israelí Kan, tres rehenes israelíes, todas mujeres, cuyo nombre el Gobierno israelí todavía desconoce.

Ahora, se supone que Hamás debería revelar a los mediadores de Qatar los nombres de las rehenes israelíes que serán liberadas. Estos mediadores le transmitirían la información al jefe del servicio de Inteligencia exterior de Israel, es decir, el Mossad, cargo que ostenta David Barnea. Cuando el Mossad recibe los nombres se pone en contacto con los familiares de los rehenes.

Sin embargo, las autoridades israelíes todavía no han recibido ningún tipo de información, motivo por el que el primer ministro ha remarcado que no avanzará con el plan de alto el fuego hasta que no se concrete los rehenes que van a liberar.

Alto el fuego

Israel aprobó el acuerdo de alto el fuego con Hamás para Gaza, que pondrá fin a las hostilidades y facilitará la liberación de los rehenes retenidos desde octubre de 2023. El calendario de liberación comenzará el domingo, 19 de enero de 2025.

Tras una reunión de más de siete horas, el Gobierno israelí ratificó el pacto, que incluye la liberación de 737 prisioneros palestinos en la primera fase. El ministro de Exteriores y el de Educación apoyaron el acuerdo, mientras que los ministros de Finanzas y Seguridad Nacional se opusieron.

El acuerdo, mediado por Estados Unidos y Qatar, se dividirá en tres fases. La primera implicará el cese de hostilidades, la retirada de las tropas israelíes y el intercambio de 33 rehenes por prisioneros palestinos. En la segunda fase las fuerzas israelíes se retirarían por completo de Gaza. La tercera fase se centrará en la distribución de ayuda humanitaria y la reparación de infraestructuras en Gaza.

