Israel, preparada para una ofensiva "inminente" con la que quiere "desmantelar" a las milicias de Hamás

La tensión aumenta en Oriente Próximo. Los nuevos enfrentamientos entre el Ejército israelí y las milicias de Hezbolá en la frontera con Líbano lo confirman. Una tensión hasta el punto de que Irán ha lanzado una advertencia a Israel: si no detiene los ataques en Gaza: la guerra podría expandirse y "descontrolarse" y, sí, podrían abrirse nuevos frentes.

Después del ultimátum de Israel que expiró este sábado, el Ejército israelí abría un corredor humanitaria para que evacuara la población del norte hacia el sur hasta la 13.00 horas (12.00 horas en España). Quieren asaltar la Franja de Gaza y se preparan para el ataque.

Las tropas israelíes tenían planeado perpetrar la ofensiva terrestre total este fin de semana. Sin embargo, el ataque ha sido aplazado debido a las "condiciones climatológicas adversas", según informa 'The New York Times'. El cielo nublado impediría la total visibilidad de los militares y, por tanto, no se puede respaldar por aire a las tropas terrestres.

Israel prepara su ofensiva "inminente" en Gaza

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, el general Herzi Halevi, ha asegurado que las tropas concentradas cerca de la Franja de Gaza entrarán "pronto" en el enclave palestino y lo harán "para ganar".

"Ahora nuestra responsabilidad es entrar en Gaza, ir a los lugares en los que Hamás está preparando, actuando, planificando y lanzando proyectiles. Vamos a atacarles en todas partes, a todos los comandantes, a cada uno de sus miembros, a destruir la infraestructura. A ganar, en una palabra", ha afirmado.

Además, aseguran que están preparados para una posible escaladadel conflicto en el norte, en la frontera con Líbano. "La Fuerza Aérea está bien equipada, lista para responder a las amenazas y para intervenir cuando sea necesario".

El nuevo gobierno de emergencia israelí, presidido por Benjamin Netanyahu, afirma que las fuerzas israelíes "desmantelarán" a las milicias de Hamás.

"Nuestros maravillosos combatientes del frente están listos para actuar en cualquier momento (...) Hamás creía que iba a desintegrarnos, pero seremos nosotros quienes desmantelemos a Hamás y mientras no los hayamos eliminado, no habremos completado la misión", explican desde el Gobierno.

Cae un misil en el cuartel general de la misión de paz de la ONU en Líbano: hay 650 españoles

Un misil cae n el cuartel general de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) en medio de ataques cruzados entre el grupo chií Hizbulá y las tropas israelíes.

Allí se encuentran unos 650 militares españoles del total de 10.500 efectivos con los los que cuenta el contingente. Pero no se han producido bajas como consecuencia del ataque.

El problema del agua en Gaza

Encontrar agua en la Franja de Gaza se convierte en una tarea difícil. La crisis humanitaria en la que están sumidos hace que sea un recurso extremadamente escaso.

La falta de agua en Gaza no se debe tanto al cierre de las tuberías ordenado por Israel el lunes, revocado ahora parcialmente, como a la escasez de combustible para las desalinizadoras de Gaza que abastecen a la población repartiendo agua en camiones. El agua del grifo en la Franja, extraída del subsuelo, es prácticamente imposible de beber por su alta salinidad.

Israel reanudará el suministro de agua en el sur de Gaza. Así lo ha anunciado el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan.

"Puedo decir que esta mañana mis homólogos israelíes, justo esta última hora, me han dicho que han vuelto a abrir las tuberías en el sur de Gaza", ha declarado en una entrevista a la 'CNN'. "Las fuentes de agua que quedan en la Franja de Gaza no son suficientes para proporcionar 15 litros por persona, que es el mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud para supervivencia".

Gaza también sufre un apagón eléctrico desde el 11 de octubre, que también afecta al suministro de agua.

Miles de fallecidos desde el inicio de la guerra entre Israel-Hamás

Más de 1.400 personas murieron en Israel desde el comienzo de la guerra el pasado sábado 7 de octubre y al menos 120 fueron secuestrados y llevados a la Franja como rehenes, afirma el Gobierno de Israel. Además, otras 3.500 personas resultaron heridas.

El Ministerio de Sanidad de Palestina informa de que más de 2.600 personas han fallecido en la Franja de Gaza por los ataques del Ejército israelí y hay más de 9.000 heridos.

A estas cifras se suman unos 1.200 muertos entre los milicianos de Hamás caídos combatiendo con las fuerzas de seguridad en territorio israelí durante los enfrentamientos armados que se prolongaron hasta el martes.

La asistencia sanitaria se complica para los habitantes de Gaza, y más cuando cortaron la luz y el agua y hospitales se quedaron sin electricidad. En torno al 70% de los refugiados del norte de la Franja de Gaza no cuentan con acceso a atención sanitaria "después de que la UNRWA evacuara sus centros y suspendiera sus servicios".

Por eso la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha decidido intervenir y pide el cese de las hostilidades. "A pesar de los ataques aéreos y de los riesgos para su seguridad, los equipos han conseguido entregar suministros médicos vitales para 2.000 pacientes", hace saber la OMS en su cuenta de 'X', antes Twitter.

Defenderse de Hamás, pero dentro del Derecho Internacional

La Unión Europea reconoce el derecho de Israel a defenderse de ataques de las milicias de Hamás, aunque aclaran que la respuesta debe estar en línea con "el derecho humanitario e internacional" y, por tanto, se debe "garantizar la protección de todos los civiles".

"Reiteramos la importancia de garantizar la protección de todos los civiles en todo momento de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario", enfatizaron.

Además, el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aboga por abrir los pasos fronterizos de la Franja de Gaza para que llegue de forma "inmediata" la ayuda humanitaria.

"Rápido deterioro de la situación humanitaria en Gaza. Se necesitan urgentemente suministros del exterior, como subraya la UNESCO a la UE. Pedimos la apertura de los pasos fronterizos para el suministro inmediato de ayuda humanitaria a la población civil. Es necesario actuar para evitar la pérdida de más vidas inocentes", expresa en la red social 'X'.