La angustia de vivir sin noticias de los rehenes capturados por Hamás: "No nos informan que estén muertos"

Israel se acerca a lanzar una ofensiva en la Franja de Gaza con el objetivo de localizar a los más de 100 rehenes que fueron secuestrados el pasado sábado tras el ataque de Hamás. Por ello, desde el viernes ha pedido la evacuación del norte de Gaza. El Gobierno israelí de Netanyahu ya ha confirmado la identidad de 97 de los rehenes.

Uno de los portavoces militares, DanielHagari, ha asegurado que las autoridades de Israel hacen lo posible para rescatar a los rehenes, aunque no existe una lista oficial. La coordinadora designada por el Gobierno para el tema de los rehenes, Gal Hirsch, ha defendido que las autoridades están "ampliando" sus esfuerzos, pero ha admitido que no es fácil. "Lleva tiempo porque estamos en guerra", ha dicho.

Los familiares de los rehenes están muy angustiados y piden la liberación inmediata de sus seres queridos. Es el caso de Ricardo Garichaner, que sigue sin tener noticias de su sobrino. Omer estaba en el festival de música donde murieron asesinadas 260 personas.

Su tío cuenta a los informativos de Fin de Semana de Antena 3 Noticias, que llamó a sus padres para decirles que oía disparos. "Escucha que hay terroristas", explica, "y les dice a sus padres que tiene miedo".

Sus padres reciben una segunda llamada media hora más tarde, pero después, nada hasta que su familia lo reconoció en unas imágenes de redes sociales. El joven de 22 años aparece maniatado e inconsciente en la zona trasera de una furgoneta, vigilado por hombres del brazo armado de Hamás. La Cruz Roja ha intentado en vano hacerle llegar medicación.

También es el caso de Álex. El profesor de historia, de 75 años, vivía en uno de los kibutz asaltados por Hamás. Mikhal Dekel, una amiga suya, nos cuenta que es un hombre muy enfermo. "Sufrió un infarto hace dos años. Tenía una enfermedad renal", ha explicado.

No es el único anciano en ser capturado, Adina es otra. Su nieta Anat Moshe ha tenido que ver imágenes de su abuela atrapada en una moto entre dos miembros de Hamás. "Tuvo que sujetarse al terrorista que acababa de asesinar a su marido", manifiesta.

"Presumimos que se los llevaron a Gaza porque muertos no están"

De un kibutz cercano a Gaza, también han desaparecido los dos hijos de Itzik Horn: "Presumimos que se los llevaron a Gaza porque muertos no están, en el kibutz no están, escondidos no están...", se lamenta.

Mueren otros 9 rehenes

Hamás ha anunciado la muerte de otros nueve rehenes debido a los bombardeos israelíes en las últimas 24 horas. Entre los fallecidos hay cuatro ciudadanos extranjeros muertos "como resultado de los bombardeos sionistas" sobre los lugares en los que se encontraban. Israel calcula que podrían haber hasta 200 rehenes secuestrados.

Desde el anuncio del ultimátum israelí, miles de familias palestinas han abandonado sus hogares hacia el sur de Gales.