Los bombardeos siguen arrasando Gaza aterrorizando a una población sin escapatoria

La probabilidad de lluvia ha frenado la ofensiva terrestre, pero de lo que no se ha librado Gaza es de los bombardeos noche y día. La destrucción es ya total en distintos puntos de la franja. "He perdido a mi hijo y a toda la familia y no porque estuviésemos luchando... simplemente estábamos sentados en casa. No hemos hecho nada malo", clama Mohamed, un anciano de Jan Yunís.

La cifra de muertos y heridos no deja de aumentar

Cualquier punto de Gaza es una morgue improvisada. "Sham, ocho años... Yusra, siete años... Estos son sus objetivos", se lamenta el padre de los pequeños.

Los que logran ser rescatados con vida, son trasladados a hospitales totalmente desbordados. Sin agua, medicamentos y ya sin apenas combustible para los generadores eléctricos. Visitamos la única UCI infantil operativa en el norte de Gaza...

"Como pueden ver los niños están en las incubadoras y nos ordenan que evacuemos el hospital...Trasladar a estos niños sería muy arriesgado", afirma el doctor Abu Safiya.

Los hospitales carecen de todo lo necesario

Fulla, tiene 4 años. Se recupera de sus heridas tras un ataque en el que ha perdido a toda su familia. Sólo le queda la abuela. "Bombardearon la casa y murieron 14 personas. Sólo ha sobrevivido mi nieta", comenta Um, quien no se separa de la pequeña.

En definitiva, dos millones de personas se encuentran bloqueadas en una emboscada letal; atrapadas entre los bombardeos israelíes y la orden de Hamás de no huir a un lugar seguro. Dos millones de personas se encuentran sin escapatoria.