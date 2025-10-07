Eufórico y 'rockero': Milei da un concierto en plena tormenta política en Argentina

El presidente de Argentina, Javier Milei, vuelve a ser el centro de atención. Se debe a que ha celebrado un recital de rock en Buenos Aires. Milei coge el micrófono y con voz ronca y chaqueta de cuero negra cantó, entre otros temas, 'No Me Arrepiento de Este Amor' de Gilda. Es un evento ante 15.000 personas que forma parte de la presentación de su libro. Además, es un acto que se produce en plena campaña para las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

El concierto de Milei se produjo en Buenos Aires, donde estuvieron presentes sus allegados y gran cantidad de público joven, mientras su Gobierno y su partido enfrentan un complejo escenario político y económico en la antesala de los comicios legislativos.

'La Construcción del Milagro'

Este show se celebró de manera previa a la presentación de un libro escrito por Milei titulado 'La Construcción del Milagro'.

El presidente de Argentina iba vestido de negro con una campera de cuero, Milei llegó al estadio como una estrella de rock y caminó entre una multitud que se amontonaba sobre él.

En cuanto subió al escenario, Milei comenzó el show con una versión modificada de la canción 'Panic Show' del grupo La Renga, que se ha convertido prácticamente en un himno del presidente y sus seguidores. "Hola a todos, yo soy el león" y "soy el rey y te destrozaré, toda la casta es de mi apetito", cantó Milei, mientras saltaba y bailaba sin parar.

Entre el repertorio del mandatario, que cantó durante casi una hora, se incluyó 'Demoliendo Hoteles', de Charly García; 'Rock del Gato', de Ratones Paranoicos; y 'Blues del Equipaje', de La Mississipi.

Entre canción y canción, Milei mantuvo el contacto con el público, que coreaba frases como "Milei, querido, el pueblo está contigo", "presidente, presidente" o "libertad, libertad".

Durante el espectáculo, se proyectó un video en el que se ve a Milei como un personaje de 'La guerra de las galaxias' que resiste un ataque de la prensa argentina coordinado por un personaje que tiene el rostro de Cristina Fernández.

La tormenta política en Argentina

El concierto se ha producido mientras el presidente enfrenta una tormenta política que incluye una crisis al interior de su partido, La Libertad Avanza (LLA), a menos de tres semanas de los comicios y un complejo panorama económico al que espera hacer frente con ayuda de Estados Unidos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com