Israel y Hezbolá alcanzan un alto el fuego mientras crece la polémica por las declaraciones de Ben Gvir

Israel y Hezbolá han pactado un alto el fuego, según ha informado un alto cargo de la Administración estadounidense a la agencia Reuters, en un movimiento que supone un avance diplomático para Washington y contribuye a preservar las negociaciones mantenidas con Irán. Teherán había condicionado cualquier entendimiento más amplio a que cesaran las operaciones militares israelíes en el sur de Líbano.

De acuerdo con los detalles difundidos por responsables israelíes, las Fuerzas de Defensa de Israel mantendrán temporalmente su presencia en una franja de seguridad dentro del territorio libanés. Además, el Gobierno israelí sostiene que se reserva la posibilidad de actuar militarmente si se producen nuevos ataques atribuidos a Hezbolá.

El anuncio de la tregua se produce en medio de una intensa controversia política provocada por el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir. Tras la muerte de cuatro soldados israelíes en Líbano, el dirigente ha publicado en la red social X un mensaje en el que reclama una respuesta mucho más contundente contra el país vecino, afirmando que Israel debía abandonar cualquier estrategia de contención y actuar con la máxima dureza frente a sus enemigos.

"¡Todo Líbano debe arder!"

"Por cada lágrima de una madre israelí, mil madres libanesas deben llorar. ¡Todo Líbano debe arder!", ha apuntado.

Las palabras de Ben Gvir han generado críticas tanto dentro como fuera de Israel por el tono empleado, y por producirse en un momento especialmente delicado para los esfuerzos diplomáticos destinados a reducir la tensión en la frontera norte.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha reiterado que las tropas israelíes permanecerán en territorio libanés durante el tiempo que consideren necesario para garantizar la seguridad nacional. Según ha explicado, la medida responde al derecho de Israel a proteger a sus ciudadanos frente a posibles amenazas.

Mientras tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha defendido el derecho de Israel a la autodefensa, aunque insta a todas las partes a evitar nuevas acciones militares. En un mensaje difundido en Truth Social, pide el fin de los ataques tanto por parte de Israel como de Hezbolá, subrayando la necesidad de consolidar la tregua recién alcanzada.

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