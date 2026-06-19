Israel ataca el sur de Líbano horas después de firmar el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

Israel ha lanzado un nuevo ataque en Líbano y ha matado a 18 personas, uno de ellos un ciclista galardonado internacionalmente, pese al acuerdo de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa identificó a las víctimas del ataque perpetrado por un dron israelí contra una automóvil en la localidad de Kfar Tebnit. La tercera víctima mortal falleció en la población de Zibdine por el ataque de otro dron israelí.

Además, alrededor de 33 personas han resultado heridas, tal y como informó el Ministerio de Salud Pública libanés.

Hizbulá respondió a los ataques israelíes

Por otra parte, el grupo chií libanés Hizbulá reivindicó ataques contra tropas israelíes y repelió un avance de los militares en el sur del Líbano, unas acciones realizadas "en legítima defensa" y en respuesta a la violación del alto el fuego que se extiende al acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán.

Los combatientes avistaron una fuerza israelí, compuesta por un pelotón blindado y de infantería, intentando infiltrarse hacia el norte de las alturas de las colina de Ali al Taher. Este hecho provocó que los atacaran "con diversas armas, apuntando a tres tanques Merkava con misiles guiados, lo que causó su destrucción e incendio", tal y como apuntaron en un comunicado.

En un segundo comunicado, señalaron que los combatientes de Hizbulá "repelieron" a las tropas que buscaban infiltrarse por "una ruta oculta", al tiempo que una segunda fuerza israelí "intentó avanzar para recuperar a los muertos y heridos bajo una densa humareda, lanzando simultáneamente decenas de bengalas hacia la zona", según el grupo.

Esto hizo que los combatientes atacaran de nuevo "con una andanada de cohetes y proyectiles de mortero", de acuerdo con la nota, que no especificó las bajas israelíes.

Por el momento, Israel no ha reaccionado ante esta información.

Se suspende la reunión entre Estados Unidos e Irán prevista en Suiza

El Gobierno de Suiza ha confirmado que la reunión prevista entre Estados Unidos, Irán y los mediadores en las negociaciones para un cese de las hostilidades, Catar y Pakistán, se ha pospuesto.

El encuentro estaba previsto para hoy en la localidad alpina de Burgenstock, donde ya se había desplegado un dispositivo de seguridad en previsión de la llegada de las delegaciones. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza indicó que, pese a este revés, "los trabajos preparatorios pertinentes en Burgenstock continúan" y que mantiene toda su disposición a facilitar las conversaciones.

Con la idea de reunirse hoy, las autoridades suizas habían puesto en marcha un plan para garantizar la seguridad de los negociadores y mediadores en Bürgenstock, un apartado resort de montaña ubicado en lo alto del lago de Lucerna y que incluye dos lujosos hoteles y residencias, y un espacio termal con impresionantes vistas al lago y a los Alpes.

El lugar, además de su carácter exclusivo, presenta una singular ventaja en lo relativo a la seguridad: su acceso puede quedar completamente bloqueado si se corta la única carretera que conduce hasta él y se interrumpe el servicio del histórico teleférico que lo conecta con la orilla del lago de Lucerna, situada 500 metros más abajo.

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