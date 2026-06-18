Donald Trump elige el Palacio de Versalles para firmar el acuerdo con Irán: "Lo firmé en Versalles"

De noche, sin publicidad previa, sin explicaciones posteriores y en el Palacio de Versalles. Este ha sido el escenario elegido por Donald Trump para firmar el acuerdo con Irán.

"Está firmado (...) lo firmé en Versalles", así de escueto contestó Trump al ser preguntado por la prensa. Fue su asesor Dan Scavino quien compartió en su perfil de X un vídeo del momento en el que el mandatario firma el memorando y después se lo entrega al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Trump realizó la firma al lado de su homólogo francés, Emmanel Macron, quien reaccionó con aplausos ante la firma, que posteriormente fue enviada vía correo a Teherán.

Irán ya había firmado a través de firma electrónica el documento. El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní descartó acudir a Zúrich para escenificar allí la firma.

A partir de ahora ambas partes tienen 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones. El memorando tiene 14 puntos y se ha conseguido después de meses de negociaciones con Pakistán como mediador, con él se pone fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

En estos 60 días Irán garantizará el libre tránsito por el estrecho de Ormuz, y Estados Unidos levantará en 30 días el bloqueo naval contra puertos iraníes. Washington se comprometería además a levantar todas las sanciones contra Irán, liberar activos congelados y elaborar un plan de reconstrucción de 300.000 millones de dólares.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.