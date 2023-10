Israel declara una zona restringida en su frontera con Líbano tras nuevos enfrentamientos con Hizbulá

Una explosión rompe el cielo cerca de la frontera con el Líbano. Es la batalla del norte, el otro frente de Israel. Aquí es la milicia chií Hizbulá quién ataca. A pocos kilómetros de la frontera con Líbano un misil provocaba un muerto y tres heridos en una comunidad agrícola. El Ejército ha cerrado un área de 4 kilómetros a lo largo del paso fronterizo y ha avisado al gobierno libanés.

"Operaremos en cualquier lugar de Oriente Medio para lograr los intereses de seguridad del Estado de Israel", asegura el contralmirante Daniel Hagari.

Pero por ahora, Israel espera. Sus blindados siguen tomando posiciones terrestres a lo largo frontera con Gaza. Acumulan tanques antes de entrar y junto a ellos, excavadoras y vehículos zapadores para la futura batalla urbana contra Hamás.

Una ofensiva por tierra, mar y aire con el apoyo de casi 400.000 reservistas que es inminente. Tanto que hay orden de evacuación de Sderot, la ciudad más importante cercana a la Franja.

"Vivir aquí no es nada fácil. La sensación no es buena, los niños están traumatizados, no pueden dormir por la noche", nos cuenta un vecino que ha decidido salir de la ciudad con su familia en autobús.

Mientras, en Tel Aviv...

"Esas personas son inocentes y necesitan sus medicamentos hoy", piden las familias de los rehenes que necesitan medicación pedían su vuelta.

"Mi tía sufre la enfermedad de Parkinson. Tiene 63 años. Cada día sin su medicación es una tortura", dice uno de ellos.

Israel desconoce todavía el paradero de muchos de los desaparecidos. Hamás asegura que mantiene retenidas por la fuerza a 216 personas.