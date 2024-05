Israel carga contra España en un vídeo con la bandera de España y flamenco: "Hamás le agradece su servicio"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que lo que está pasando en Gaza"es un auténtico genocidio" y ha apuntado que el reconocimiento del Estado palestino "no va contra Israel", cuya embajada en España ha lamentado que haya hecho suyo el relato de Hamás.

"Lo que está pasando en Gaza es un auténtico genocidio", opinó la ministra, unas declaraciones que se producen en plena crisis diplomática con Israel por la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de reconocer el Estado palestino el próximo 28 de mayo.

Como respuesta a la posición de España, en la cuenta de X del ministro israelí de Exteriores de Israel, Israel Katz, ha aparecido un vídeo acompañado con una mención al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y seguidamente el mensaje "Hamás le agradece su servicio".

En el vídeo, que dura 18 segundos, arranca con la bandera de España y aparecen algunas de las imágenes de los ataques del grupo palestino del pasado 7 de octubre, alternadas con las de dos personas que imitan a bailarines de flamenco, todo el rato con la frase sobre impresa "Hamás: "Gracias España".

Cuando Sánchez anunció ante el Congreso la fecha del reconocimiento ya dijo que lo hacía asumiendo que podía tener consecuencias porque algunos líderes israelíes no entendieran los motivos.

"Somos conscientes de ello, y tengo que decirles que estamos preparados para asumirlas porque pensamos que el propósito de la diplomacia no consiste en no molestar a nadie, consiste en defender los valores y los intereses propios de forma pacífica", señaló subrayando que la decisión no iba ni contra Israel ni contra el pueblo judío.

Por esas palabras de Sánchez ya se esperaba por tanto alguna reacción como la que tuvo de forma inmediata Israel llamando a consultas a su embajadora en España, que repitió también con quienes están al frente de sus legaciones diplomáticas en Irlanda y Noruega.

La aprobación se adoptará de forma conjunta por España, Irlanda y Noruega, y en el Ejecutivo esperan que haya una segunda oleada de países europeos que compartan esa decisión (aprobada ya por 140 en todo el mundo) y citan en concreto a Eslovenia, Malta y Luxemburgo. A la espera de que puedan hacerlo, a partir del martes habrá diez países de la Unión Europea que reconocerán a Palestina, ya que España e Irlanda (Noruega no forma parte de la UE) se sumarán a los ocho que ya tienen plenas relaciones diplomáticas: Suecia, Polonia, Bulgaria, República Checa, Rumanía, Eslovaquia, Hungría y Chipre.

El fuego israelí deja otros 81 muertos y 223 heridos en Gaza en las últimas 24 horas

Mientras, los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza han dejado otros 81 muertos y 223 heridos en las últimas 24 horas, según los datos publicados este domingo por el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás.

Así, en el día 233 de guerra, la cifra total de muertos llega ya a 35.984, de los que el 71% son niños y mujeres; y la de heridos a 80.643 desde el pasado 7 de octubre. Las autoridades gazatíes insisten en que estos datos no incluyen a 10.000 desaparecidos que siguen bajo los escombros.

