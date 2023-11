Israel bombardea de nuevo un campo de refugiados y corta el teléfono e internet en Gaza

"¿Alguien puede oírme?¿Hay gente aquí?". En el campo de refugiados de Maghazi, Saeed busca a su familia. Estaban dormidos cuando el edificio se derrumbó. Nos cuenta que ha pasado toda la noche sacando cuerpos de niños en tres lugares. No está solo en su dolor. Mohamed, es fotógrafo de prensa. Han matado a sus cuatro hijos mientras estaba trabajando. "La noticia empezó a filtrarse lentamente, me decían tu hija está herida, tu hijo está herido. Me puse en contacto con colegas del hospital y encontré a mis cuatro hijos muertos", explica.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha rechazado de nuevo cualquier posibilidad de un alto el fuego hasta que Hamás no libere a los más de 240 rehenes que se encuentran en Gaza. Israel continúa con la ofensiva en la Franja y son más de 9.700 los muertos desde el comienzo del conflicto entre Israel y Hamás.

Bombardeo en el campo de refugiados Al Magazi

Esta noche el Ejército israelí ha bombardeado el campo de refugiados de Al Magazi, donde han muerto 51 personas, la mayoría niños y mujeres. En este campo de refugiados viven unos 24.000 desplazados. En paralelo, aviones del israelíes han atacado también otros barrios situados en el norte y el oeste de Gaza.

No lejos, la Media Luna Roja Palestina ha denunciado intensos bombardeos cerca del Hospital Al-Quds. La organización Mundial de la Salud (OMS) denuncia bombardeos que han causado, desde el inicio del conflicto, 504 muertes, 459 heridos, y daños en 39 instalaciones sanitarias y 31 ambulancias, según indican los datos de la organización. La OMS informa también de que hay 14 hospitales que ya no están operativos.

Israel vuelve a cortar las comunicaciones en Gaza

Israel asegura que ha atacado 2.500 objetivos desde la semana pasada. Además, han añadido que "esta noche, las fuerzas dirigieron un avión para atacar un complejo militar de la organización terrorista Hamás, que incluye cuarteles operativos, puestos de observación y otras infraestructuras terroristas".

Las evacuaciones de gazatíes heridos y extranjeros hacia Egipto por el paso fronterizo de Rafah se han suspendido este domingo por segundo día consecutivo, después de que el Ejército israelí bombardeara este viernes un convoy de ambulancias. Mientras que Gaza vuelve a vivir de nuevo un corte de las líneas de teléfono e internet, según ha confirmado la empresa de telecomunicaciones Paltel. "Lamentamos comunicar el corte total de comunicaciones y servicios de internet en Gaza después de que la parte israelí desconectara los servidores", han comunicado.

Un total de 24 camiones cargados con ayuda humanitaria entró a Gaza, mientras otros 75 esperan ser inspeccionados por las autoridades israelíes para cruzar el paso fronterizo de Rafah. La televisión estatal egipcia Al Qahera News informó de que "24 camiones de ayuda llegaron a Gaza a través del cruce de Rafah". Solo cruzan a Gaza aquellos que han obtenido autorización israelí, cuestión que el ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Sameh Shukri, denunció hoy ante el Programa Mundial de Alimentos (PMA) como una "dificultad logística".

Estados Unidos sigue con su gira en el marco del conflicto. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se ha reunido con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás o próximamente con Turquía. Blinkebn ha explicado que ha transmitido a Abás el compromiso del país "con la prestación de asistencia humanitaria y el restablecimiento de los servicios esenciales en Gaza". Sin embargo, Irán advierte que Estados Unidos "será fuertemente golpeado" si no logra un alto el fuego.