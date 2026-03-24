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Estrecho de Ormuz

Irán habría cobrado dos millones de dólares a dos buques para atravesar el estrecho de Ormuz con garantías

Desde la Unión Europea exigen el fin del bloqueo.

El estrecho de Ormuz acapara las miradas internacionales

Irán habría cobrado cerca de dos millones de dólares a dos buques para atravesar el estrecho de Ormuz | Archivo Antena 3 Noticias

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El foco de la actualidad permanece en el estrecho de Ormuz. Irán habría cobrado cerca de dos millones de dólares a dos buques para que puedan atravesarlo con todas las garantías, mientras que desde la Unión Europea exigen el fin del bloqueo.

La presidenta Ursula Von der Leyen asegura que estamos entrando en una fase muy delicada en el suministro energético mundial, por lo que exige a los iraníes que se reabra el estrecho de Ormuz. "Irán debe cesar de inmediato sus amenazas, el minado, los ataques con drones y misiles, y otros intentos de bloquear el estrecho al transporte marítimo comercial", ha señalado la dirigente alemana en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

Von der Leyen también ha tachado en su comparecencia de "inaceptables" las agresiones "de Irán contra buques comerciales desarmados en el Golfo, los ataques contra infraestructura civil, incluidas las instalaciones de petróleo y gas, y el cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de las fuerzas iraníes", defendiendo que todos ellos "deben ser condenados".

"Es hora de sentarse a la mesa de negociaciones"

A pesar de estas palabras, la presidenta de la Comisión Europea también ha considerado que "es hora de sentarse a la mesa de negociaciones y poner fin a las hostilidades", en un momento en el que afirma que "es de suma importancia" que se alcance "una solución negociada" que detenga la guerra.

Sin embargo, en Europa cada vez se escuchan más voces críticas contra Estados Unidos. Este mismo martes, Francia hablaba de comportamientos imprevisibles, y hasta el presidente de Alemania ha calificado esta guerra como un error desastroso.

También voz de alarma desde Ucrania porque Zelenski avisa de que Rusia le sigue pasando a Irán información clave de inteligencia con lo que luego hacen sus ataques.

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