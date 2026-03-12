La nueva extravagancia de Donald Trump: unos zapatos de 145 dólares que regala a sus hombres de confianza

Donald Trump nos tiene acostumbrados a sus peculiaridades, pero no pierde la capacidad de sorprender. Según The Wall Street Journal el presidente de los Estados Unidos ha encontrado un nuevo símbolo con el que reivindicar un status dentro de su círculo de confianza.

Al parecer el mandatario regala a todos sus hombres de confianza unos zapatos que cuestan 145 dólares. Son unos Oxford de cuero negro y otra curiosidad es que muchos de los agraciados con el regalo los calzan grandes porque el magnate no ha adivinado su talla. La obsesión del Presidente es que quienes pisen todos los días la moqueta de la Casa Blanca, lo hagan con el obsequio que les ha regala.

Directores de agencias, miembros del gabinete, asesores de la Casa Blanca y figuras influyentes es el perfil de quienes reciben este regalo que ya interpreta casi como un sello personal. El mismo medio publica que el presidente en una reunión con Rubio y Vance miró sus zapatos y les dijo que necesitaban unos nuevos. Luego sacó un catálogo y les pidió su talla. La marca de estos zapatos es Florsheim, una compañía estadounidense fundada en 1892 en Chicago por el inmigrante alemán Sigmund Florsheim.

