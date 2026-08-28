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Ormuz cerrado y con el régimen iraní en pie: así han sido los seis meses del conflicto de Estados Unidos con Irán

Lo que iba a ser una ofensiva rápida se ha convertido en una guerra de seis meses con consecuencias militares, económicas y geopolíticas que van mucho más allá de Oriente Medio.

Se cumplen seis meses del conflicto de Estados Unidos con Irán

Se cumplen seis meses del conflicto de Estados Unidos con Irán

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Cinthia Piñeiro
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Se cumplen seis meses desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Medio año después, los ataques continúan y el régimen iraní, aunque muy debilitado, sigue en pie. La ofensiva ha golpeado las capacidades militares y nucleares de Irán, pero no ha conseguido provocar la caída del régimen. Teherán mantiene capacidad para lanzar misiles y responder contra objetivos en la región.

Uno de los principales focos de tensión es el Estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del planeta. El tráfico marítimo se ha desplomado y los ataques contra buques han obligado a desviar rutas y buscar alternativas.

El impacto no se queda en el mercado energético. La guerra amenaza con ralentizar el crecimiento de la economía mundial, al encarecer la energía, el transporte y las materias primas. Las empresas afrontan mayores costes y los consumidores pueden terminar pagando más por productos y servicios. Además, la incertidumbre sobre la duración del conflicto dificulta las inversiones y aumenta el riesgo de nuevas turbulencias en los mercados financieros.

En cuanto al poder, la guerra ha cambiado el equilibrio en Oriente Medio. Israel ha sufrido un elevado coste militar y diplomático y Estados Unidos se enfrenta a una intervención costosa de lo previsto; En cambio, Irán mantiene el control del país, pese a los daños sufridos.

Seis meses después, no hay una victoria definitiva ni una salida clara al conflicto. Lo que comenzó como una ofensiva contra Irán se ha convertido en una crisis internacional con una pregunta cada vez más preocupante: ¿Hasta dónde puede llegar este conflicto?

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