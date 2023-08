Investigan la desaparición de un helicóptero y sus tres ocupantes en plena Amazonia brasileña

Preocupación por la vida de tres personas que han desaparecido en la Amazonia brasileña de Sao Paulo, que llevan siendo buscadas desde este miércoles por las autoridades brasileñas. Los tres desaparecidos eran ocupantes de un helicóptero al que se le perdió la pista por esa zona de la selva. Uno de los pasajeros es un trabajador de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), que es un órgano vinculado al Gobierno del país.

Todos ellos formaban parte de una misión que tenía como finalidad inspeccionar las pistas de aterrizaje en la región del parque nacional de Montanhas do Tumucumaque, que está situado entre los estados norteños de Pará y Amapá, tal y como ha indicado la Funai, a través de una nota de prensa que ha difundido este mismo jueves.

Misteriosa desaparición en la Amazonia

El helicóptero pertenecía a la compañía 'Sagres' y había sido contratado por el departamento de Salud Indígena del Ministerio de Salud brasileño. La misión dio comienzo alrededor de las 12:00 horas del miércoles y estaba previsto que regresara en un plazo de no más de dos horas a Macapá, capital de la mencionada región de Amapá. No obstante, ese regreso nunca llegó a darse.

La desaparición se ha producido en circunstancias totalmente desconocidas. Hasta el momento, no se sabe nada de los ocupantes, pero tampoco del helicóptero. El operativo de búsqueda del ingeniero de la Funai José Francisco Vieira, el teniente-coronel Josilei Gonçalves de Freitas y un mecánico identificado como Gabriel se ha iniciado debido a que el helicóptero no ha vuelto de su misión, pero no porque se hayan encontrado sus restos.

De esta manera, el dispositivo para dar con su paradero se centra en la zona de la Amazonia de Sao Paulo para intentar dar con el paradero de la aeronave, a pesar de que todavía no hay "informaciones relativas a la aeronave, ni a sus pasajeros", han detallado las autoridades brasileñas.

"La Funai sigue en contacto con otros organismos implicados en la búsqueda", ha apuntado la entidad. Fuentes oficiales detallan que el trayecto que debía realizar el helicóptero atravesaba una zona cuyo acceso es complicada y puede suponer una ruta peligrosa en caso de que se produzca cualquier tipo de contratiempo a nivel climático.