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Investigan como homicidio la muerte por hipotermia de Daphy Michel, una mujer haitiana liberada por el ICE

La muerte de Daphy Michel, una haitiana de 31 años que falleció por hipotermia en Pittsburgh días después de ser puesta en libertad por el ICE, está siendo investigada como homicidio. El caso ha reabierto el debate sobre el trato que reciben las personas migrantes vulnerables tras salir de la custodia federal.

Detenciones de los agentes del ICE

Detenciones de los agentes del ICE Reuters

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Laura Tarsà
Publicado:

Las autoridades del condado de Allegheny, en Pensilvania, han determinado que la muerte de Daphy Michel se considera un homicidio. Murió por complicaciones derivadas de una hipotermia severa pocos días después de haber sido liberada por el ICE, la policía de aduanas de Donald Trump.

Las imágenes de las cámaras de seguridad de la autoridad de transporte de Pittsburgh muestran a Michel sentada sola en un banco metálico de una estación la noche del 27 de febrero, pocas horas después de abandonar la custodia federal. Según el abogado de su familia, Joseph Patrick Murphy, la mujer permaneció prácticamente inmóvil durante tres días, con una bolsa de plástico que contenía sus pertenencias y sin apenas interactuar con las personas que transitaban por el lugar.

Michel padecía problemas de salud mental sin tratar y tenía importantes dificultades para comunicarse en inglés, circunstancias que, según el médico forense del condado, la convertían en una "adulta vulnerable". La última imagen registrada por las cámaras la muestra tendida en el suelo. Los servicios de emergencia acudieron al lugar y la trasladaron a un hospital, donde falleció el 2 de marzo.

El viernes, la oficina del médico forense concluyó que su muerte fue un homicidio. Esta calificación no implica necesariamente que se haya cometido un delito, sino que la muerte fue consecuencia de las acciones u omisiones de otra persona o entidad. “El médico forense determinó que la señora Michel era una adulta vulnerable que sufría graves problemas de salud mental sin tratar y una importante barrera lingüística cuando fue puesta en libertad bajo custodia federal el 27 de febrero”, explicó en un comunicado Jim Madalinsky, portavoz del condado de Allegheny.

El caso recuerda al de Nurul Amin Shah Alam

El caso recuerda al de Nurul Amin Shah Alam, un refugiado rohingya de 56 años con discapacidad visual y escaso dominio del inglés, que murió en febrero en Buffalo tras ser liberado por agentes de inmigración frente a una cafetería cerrada en una noche de bajas temperaturas. Su fallecimiento también fue clasificado como homicidio.

Esta investigación coincide con un momento de creciente controversia sobre las políticas migratorias en Estados Unidos. El ICE ha comenzado a eliminar la obligación de informar sobre las muertes ocurridas en los 30 días posteriores a la liberación de personas bajo su custodia, mientras la Administración Trump mantiene una política de intensificación de las detenciones de migrantes. Michel había ingresado en Estados Unidos por la frontera sur en 2022 y había obtenido un permiso humanitario. Murió antes de que se celebrara la primera audiencia de su proceso migratorio.

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