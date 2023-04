Pedro Sánchez y Lula da Silva chocan posturas sobre la guerra de Ucrania, pero reivindican la paz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibía en el Palacio de La Moncloa la visita del presidente de Brasil, Lula da Silva. Durante la reunión han tratado varios temas. Pero uno ha generado especial discrepancia: la guerra en Ucrania. Los dos presidentes coinciden en poner fin al conflicto armado, pero difieren en la forma, en el cómo alcanzar la paz.

Da Silva apuesta por una solución "más dialogada" y se muestra contrario al envío de armas. "Yo dije que no voy a vender armas porque no tenemos que alimentar esta guerra. No quiero entrar en la guerra", expresaba en la comparecencia conjunta con Sánchez tras el encuentro.

"Podremos tener matices, yo los tengo, respecto a algunas de las cosas que ha dicho el presidente Lula da Silva. Lo fundamental es que trabajemos todos por la paz", manifestaba el socialista español.

El presidente brasileño asegura que entiende la posición europea y admite que él se encuentra "en una posición más cómoda" porque Brasil está "a 14.000 kilómetros de distancia" y no como algunos países de Europa, donde la guerra está en la frontera.

"Por eso estoy en una posición más cómoda. No estoy diciendo si estoy en contra o a favor. Todos estamos en contra de la guerra, pero la guerra está ahí y ahora falta la negociación", ha añadido

España es uno de los países que ha enviado armas a Ucrania. Por eso, durante la reunión entre Sánchez y Lula da Silva, se han podido ver diferencias. Sin embargo, él mismo ha señalado que cada país "sabe lo que tiene que hacer sin que Brasil interfiera".

"No se lo que puede suceder si esta guerra se prolonga, ya saben que estoy hablando de que puede pasar cualquier cosa, hasta una desgracia mayor", exclamaba.

Da Silva pide "diálogo" y un alto el fuego

La posición del presidente brasileño es clara: no enviar armas a Ucrania. Ha defendido el cese de as hostilidades como vía para "abrir caminos al diálogo" para facilitar una solución negociada.

"Sin un alto el fuego no es posible continuar", advertía en el discurso en el Palacio Real de Madrid antes del almuerzo ofrecido por los Reyes, que recoge 'Efe'.

Sánchez pide contar con Zelenski para una "paz justa"

El presidente Sánchez, que también apuesta por lograr la paz, defiende que se tenga en cuenta al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para que la paz sea "justa y duradera". Sin embargo, da Silva incidía en que "no sirve de nada decir quién tiene la razón", que la prioridad es detener el conflicto, recoge el medio citado.

El Rey Felipe VI elogiaba la defensa de la paz por parte de Brasil y aseguraba que debe prevalecer "la soberanía nacional y la integridad territorial" y, en línea con el presidente, apoyaba la idea de que para que la paz sea "justa" debe estar basada en el "Derecho Internacional y sus principios más valiosos".