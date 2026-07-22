Hallan muerto a Daniel Siad, un supuesto captador de mujeres para Jeffrey Epstein

Daniel Siad, un presunto captador de víctimas sexuales del pederasta estadounidense Jeffrey Epstein, ha sido localizado sin vida en las afueras de París, donde residía, sin que se conozcan aún las circunstancias exactas de la muerte, según informa este miércoles la prensa francesa.

El hombre nació en Argelia hace 69 años, pero fue nacionalizado sueco y era residente en la localidad de Colombes (al noroeste de París, en el departamento de los Altos del Sena). Tras la desclasificación de los archivos del caso Epstein, fue objeto de varias acusaciones de violación a principios de este año. En los documentos, Said aparece en miles de ocasiones.

Tras la desclasificación, se sospecha que captaba a modelos por todo el mundo para ofrecerlas a Epstein. Siad negó las acusaciones y se consideraba "un padre de familia".

El diario Le Parisien afirma que la causa más probable de la muerte de Siad fue un paro cardíaco, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida por su compañera de piso, una mujer de 28 años, quien lo habría encontrado inerte en el suelo de la cocina.

La Justicia ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte. Epstein poseía en París uno de sus centros neurálgicos de su red de explotación sexual y era propietario de un lujoso apartamento en el número 22 de la exclusiva avenida Foch de la capital francesa. Por ello, la Fiscalía francesa abrió investigaciones sobre las ramificaciones del caso Epstein en el territorio sobre posibles crímenes sexuales ocurridos en el país, en los que estaría implicado Siad, y sobre posibles delitos financieros.

La red de abusos sexuales del pedófilo Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein pasó de ser profesor de matemáticas en un exclusivo instituto de Nueva York a convertirse en uno de los gestores financieros más enigmáticos y poderosos de Estados Unidos. En pocos años, logró introducirse en los círculos de la élite económica, política y social del país, codeándose con grandes fortunas y figuras influyentes, entre ellas el entonces empresario Donald Trump.

Las primeras denuncias públicas comenzaron a aflorar en 2008. Ese año, Epstein fue condenado en Florida a una pena de 13 meses de prisión por delitos relacionados con la prostitución de menores, en un acuerdo judicial que generó una fuerte polémica por su aparente benevolencia. Cumplió parte de la condena bajo un régimen de semilibertad, lo que le permitió salir de la cárcel para trabajar durante el día.

Pese a la condena, las acusaciones no cesaron. Durante años, distintas víctimas denunciaron que Epstein había creado una red sistemática de captación y explotación de menores, muchas de ellas adolescentes en situación de vulnerabilidad. Según las investigaciones, jóvenes eran reclutadas con promesas de dinero o trabajo y posteriormente eran abusadas en sus propiedades o trasladadas a encuentros con miembros de la élite.