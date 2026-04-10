Milagro en México: rescatan a un minero tras 13 días desaparecido en una mina de oro

En México ha sucedido un milagro, tras casi 14 días desaparecido, las autoridades mexicanas rescataron este miércoles con vida a un minero atrapado en una mina de oro que se derrumbó en el estado de Sinaloa.

Otro compañero fue encontrado sin vida y se busca a un tercero en el noroeste de México. El minero encontrado fue localizado por unos buzos del ejército y los equipos de rescate pudieron sacarlo 21 horas después.

Cuatro mineros atrapados

El minero rescatado con vida recibió una primera valoración médica en el interior de la mina para posteriormente salir envuelto en una manta térmica y entre los aplausos de a gente. Una vez estabilizado fue trasladado a un hospital de la ciudad de Mazatlán.

El 25 de marzo, él y otros tres mineros quedaron atrapados en una mina del municipio de El Rosario, tras el colapso de una estructura que provocó una rotura en una presa cercana e inundó las galerías.

En el momento del accidente, trabajaban 25 mineros de los cuales 21 pudieron salir por su propio pie.

El aviso de uno de los buzos

“Venimos a rescatarlo, somos del Ejército Mexicano”, le dijo uno de los buzos. El hombre estaba con el agua hasta la cintura en la oscuridad de una cueva.

La mina en la que trabajaba para extraer oro, está compuesta por cinco concesiones. Tras ceder la mina, no había manera de tener contacto. Dentro del yacimiento, las rocas tapaban los accesos y la inundación hizo pensar lo peor.

“El agua estaba más arriba”, aseguró el minero rescatado al militar que lo encontró y que estaba grabando el operativo de rescate con una cámara especial.

Tragedia parecida en 2022

La presidenta mexicana alertó a las autoridades de la complejidad del rescate. En agosto de 2022 diez mineros murieron al inundarse la mina de carbón de El Pinabete, un caso que desató una fuerte polémica tras dejar al descubierto cómo muchos mineros mexicanos trabajan sin medidas de seguridad ni supervisión de las autoridades.

Una de las mayores tragedias del país tuvo lugar hace dos décadas, en febrero de 2006, en la mina de Pasta de Chonchos, donde murieron 65 mineros tras una explosión.

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