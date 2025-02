La UE impone nuevas sanciones a Rusia pero aún sin conseguir el efecto final esperado

La Unión Europea ha impuesto sanciones a Rusia desde el inicio de la invasión a Ucrania hace ya prácticamente casi tres años. Pese a los intentos de los países del bloque comunitario por intentar aislar a Vladimir Putin, el presidente de Estados Unidos ha querido sentarse a negociar la paz con él. Una decisión reprochada desde la propia UE y también por Zelenski. Ambos reclaman estar en la mesa de negociaciones para restaurar la paz en el país.

El gas ruso es uno de los elementos que no ha recibido ninguna sanción desde comienzo de la guerra en Ucrania. Es más, no solo no ha recibido sanciones, sino que toda la UE, incluida España, siguen comprando gas a Rusia.

La UE ha impuesto sanciones sin precedentes contra Rusia. Han sido sanciones individuales, diplomáticas, de visados y sanciones económicas. Estas últimas con el claro objetivo de provocar "graves efectos" a Rusia e intentar detener su capacidad de continuar con los ataques. Pero el efecto final no ha sido el esperado porque Rusia ha sabido adaptarse a cada paquete se sanciones y ha encontrado la forma de sortear las barreras, y, además, hacer nuevos clientes a los que vender sus materias primas.

Por ejemplo, está prohibida la compra, importación y transferencia de petróleo de Rusia a la UE desde el 5 de diciembre de 2022 para el petróleo crudo y desde el 5 de febrero de 2023 para otros productos petrolíferos refinados. Sin embargo, existe una excepción para las importaciones que se suministran por oleoducto a países de la UE que tienen una dependencia específica de los suministros rusos y carecen de opciones alternativas viables.

La exención de los oleoductos dejó de aplicarse a Polonia y Alemania el 23 de junio de 2023. Por otra parte, Bulgaria y Croacia podrán acogerse de forma específica a excepciones temporales a la importación de petróleo ruso.

Así se ve que pese a los esfuerzos para intentar de dejar de depender energéticamente de Rusia, de momento no ha sido posible. En 2021, casi la mitad del gas europeo procedía de los gasoductos rusos y en dos años bajó al 8%. Actualmente sigue llegando gas ruso por barco. Rusia sigue haciendo caja a pesar de las sanciones.

Una de las principales batallas de la Comisión ha sido el gas ruso. Durante meses desde Bruselas se ha animado a reducir las compras. "Europa ha reducido un 67% el gas que importaba antes de la guerra de Rusia", asegura Arturo Gonzalo Azpiri, CEO de Enagas, pero no es suficiente. Es más, en España cada vez les compramos más. En los últimos tres años, Rusia se ha convertido en nuestro segundo proveedor. Aunque hay que tener en cuenta que parte de ese gas no se queda aquí, se regasifica y envía a otros países de Europa.

Nuevas sanciones para Rusia

Los países de la Unión Europea acuerdan aprobar otro paquete de sanciones contra Rusia, que será aprobado el lunes. Las nuevas sanciones incluyen más medidas contra los buques de la 'flota fantasma' rusa que ayudan a que Moscú esquive las sanciones a su petróleo. También la prohibición de importar aluminio y de exportarle servicios de refinería de crudo y gas.

También incluyen la prohibición de transacciones con 11 puertos y aeropuertos de Rusia y la exclusión del sistema bancario internacional Swift de 13 bancos y la prohibición de realizar transacciones financieras con otras tres instituciones, entre otras medidas, como añadir a 73 buques a la lista de navíos sancionados por pertenecer a la 'flota fantasma'.

El acuerdo lo ha celebrado la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un mensaje en redes sociales en el que destaca que la UE "toma medidas más drásticas contra la evasión de las sanciones".

"Acojo con satisfacción el acuerdo sobre nuestro 16º paquete de sanciones. La UE está tomando medidas aún más drásticas contra la elusión de las normas, apuntando a más buques de la flota fantasma de Putin e imponiendo nuevas prohibiciones de importación y exportación. Nos comprometemos a mantener la presión sobre el Kremlin", escribe en 'X'.

Entre las medidas incluidas en el 16 paquete europeo de sanciones desde la invasión rusa, destacan castigos a 73 buques de la flota clandestina con la que Rusia trata de sortear las restricciones comerciales, además de medidas contra 53 empresas que facilitan estas maniobras, han confirmado fuentes diplomáticas.

¿A qué productos afectan las sanciones?

Europa también ha impuesto una serie de restricciones a las importaciones y exportaciones, es decir, empresas europeas no pueden vender determinados productos a Rusia y las entidades rusas no están autorizadas a vender determinados productos a la UE. ¿A qué productos afecta? Están excluidos los productos destinados al consumo y los relacionados con la salud, la farmacia, la alimentación y la agricultura, al objeto de no perjudicar a la población rusa.

Los diamantes son los objetos de lujo sobre los que pesa una restricción desde diciembre de 2023. Existe una prohibición de los diamantes rusos para privar a Rusia de una fuente importante de ingresos.

Productos que no pueden exportarse a Rusia desde la UE

A continuación se recoge una lista de productos prohibidos, según se puede comprobar en la web de la Comisión Europea:

Ordenadores cuánticos y semiconductores avanzados, componentes electrónicos y programas informáticos

Tecnología específica para el refinado de petróleo

Tecnología y servicios de la industria energética, aeronáutica y espacial (por ejemplo, aeronaves, motores de aeronaves, piezas de recambio y todo tipo de equipamiento para aviones y helicópteros, así como carburante para reactores)

productos de navegación marítima y tecnología de comunicación por radio

Motores de drones y programas informáticos para drones o dispositivos de cifrado;

Artículos de lujo (como coches de lujo, relojes y joyas)

Armas

Productos químicos, generadores y termostatos

Componentes informáticos, electrónicos y ópticos

Cámaras, lentes, drones de juguete, ordenadores portátiles y discos duros;

Productos que no pueden importarse de Rusia a la UE

Petróleo crudo y productos petrolíferos refinados

Gas licuado de petróleo (GLP)

Carbón y otros combustibles fósiles sólidos

Acero, hierro y fundición en bruto

Cemento y asfalto

Alambres, hojas y tubos de cobre y de aluminio

Madera, papel, caucho sintético y plástico

Helio

Alimentos marinos, bebidas alcohólicas, cigarrillos y cosméticos

Diamantes y joyas

