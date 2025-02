Trump y Putin se marcan como objetivo forzar unas elecciones en Ucrania para echar a Zelenski

Según ha filtrado la Casa Blanca a sus medios afines, uno de los objetivos en los que están de acuerdo Trump y Putin es el de forzar unas elecciones en Ucrania para sacar del poder a Zelenski. Altos funcionarios de Estados Unidos y Rusia han mantenido reuniones diplomáticas en Arabia Saudita sin la participación de Ucrania. Según ha informado 'Fox News', una de las claves del posible acuerdo de paz sería la convocatoria de elecciones anticipadas en Ucrania, con el objetivo de apartar del poder al presidente Volodímir Zelenski.

De acuerdo con información filtrada desde la Casa Blanca, tanto Donald Trump como Vladímir Putin coinciden en que un cambio en la presidencia ucraniana facilitaría sus objetivos en la región. Fuentes diplomáticas consultadas por el medio estadounidense aseguran que ambos mandatarios creen que Zelenski tiene pocas posibilidades de ser reelegido, lo que abriría la puerta a una nueva administración más favorable a un pacto con Moscú.

Las conversaciones en Arabia Saudita fueron encabezadas por el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. En ellas, se ha discutido la posibilidad de un alto el fuego, la organización de elecciones en Ucrania y la firma de un tratado de paz. Además, se está explorando la posibilidad de una reunión entre Trump y Putin para consolidar estos planes.

Tammy Bruce, portavoz del Departamento de Estado, ha confirmado que el equipo de Rubio ha acordado "sentar las bases para la cooperación" con Rusia en varios temas más allá del conflicto en Ucrania. También revela que se han designado "equipos de alto nivel" para trabajar en una estrategia que lleve al fin de la guerra.

Zelenski no viajará a Araba Saudí por la reunión

Zelenski ha dicho que su país nunca aceptará los términos de paz negociados por Estados Unidos y Rusia sin la participación de Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado, que no viajará a Arabia Saudí, tal y como estaba previsto, debido a la reunión que han mantenido este martes en Riad los responsables de la diplomacia rusa y estadounidense, Sergei Lavrov y Marco Rubio, respectivamente.

"No quiero coincidencias y por eso no iré a Arabia Saudí", ha dicho en una rueda de prensa junto a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, en Ankara, uno de los escenarios de la gira regional que le llevaría este miércoles a Riad. "Queremos acabar con la guerra más que nadie, queremos que se haga de forma justa y no a nuestras espaldas", ha enfatizado un Zelenski, que no ha escondido su malestar por el encuentro que han mantenido en las últimas horas Washington y Moscú. "Ha sido una sorpresa para nosotros. Nos enteramos por la prensa", ha dicho.

El presidente ucraniano expresó en una entrevista que "confío en Trump" y "espero que Ucrania esté entre (sus) prioridades, no Rusia". "No somos tan grandes como Rusia, pero creo que estratégicamente, Ucrania es más importante para Estados Unidos, porque realmente somos socios, aliados y compartimos valores comunes", ha agregado.