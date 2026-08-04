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La peor sequía en décadas en Europa agrava la crisis del transporte y energía

Las autoridades adoptan medidas de emergencia para hacer frente a una crisis que sigue agravándose.

Alerta extrema por sequía en Europa

Alerta extrema por sequía en Europa Antena 3 Noticias

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Cinthia Piñeiro
Publicado:

La intensa sequía que afecta a gran parte de Europa está llevando a varios de los principales ríos del continente a registrar niveles de agua excepcionalmente bajos, con consecuencias para el transporte, el suministro energético, la agricultura y la navegación.

Uno de los casos más preocupantes es el del río Rin, la principal vía comercial fluvial de Europa. Su bajo caudal está obligando a los barcos a navegar con una carga muy reducida, lo que ha disminuido el transporte de mercancías y disparado los costes logísticos.

La situación no mejora en el Danubio, donde el caudal ha caído a mínimos históricos. La falta de agua está obligando a reducir la actividad de centrales nucleares en Hungría y Rumanía por la escasez de agua necesaria para refrigerar sus reactores.

Como medida de emergencia, la Marina rumana realizó explosiones controladas para eliminar una formación rocosa y desviar parte del caudal del Danubio hacia la central nuclear de Cernavodă, con el objetivo de garantizar el suministro de agua para la refrigeración y mantener la producción eléctrica.

La sequía también está afectando a otros grandes ríos europeos. El Po, en Italia, mantiene un caudal muy inferior al habitual, mientras que el Ródano y el Saona, en Francia, registran algunos de los niveles más bajos de los últimos años.

La falta de precipitaciones también agrava la situación en Inglaterra, donde el Gobierno ha declarado amplias zonas del país en estado de grave sequía tras uno de los julios más cálidos registrados. La escasez de agua ha obligado a imponer restricciones al consumo a millones de personas, mientras aumentan las pérdidas agrícolas y el riesgo de incendios forestales. Las autoridades advierten de que, si persisten las altas temperaturas y no llegan lluvias significativas, la crisis hídrica podría agravarse en las próximas semanas.

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