Vídeo: el momento exacto en el que un rayo pasa a centímetros de un policía

Un agente de policía en Estados Unidos ha captado una imagen difícil de repetir. La cámara que llevaba durante su servicio registró el momento en el que un rayo cayó junto a él, pasando a escasa distancia.

La grabación muestra la descarga junto al policía mientras se encontraba en el lugar. Pese a la proximidad del rayo, nadie resultó herido durante el incidente. El vídeo permite observar desde la perspectiva del propio agente la caída del rayo y la distancia a la que se produjo.

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