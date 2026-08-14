Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

Publicidad

Rayo al lado de un policía

Un rayo pasa a centímetros de un policía | Antena 3 Noticias

Rayo

Vídeo: el momento exacto en el que un rayo pasa a centímetros de un policía

La cámara que llevaba el agente grabó el momento de la descarga, que no dejó ningún herido.

Celia de Santiago
Celia de Santiago
Publicado:

Un agente de policía en Estados Unidos ha captado una imagen difícil de repetir. La cámara que llevaba durante su servicio registró el momento en el que un rayo cayó junto a él, pasando a escasa distancia.

La grabación muestra la descarga junto al policía mientras se encontraba en el lugar. Pese a la proximidad del rayo, nadie resultó herido durante el incidente. El vídeo permite observar desde la perspectiva del propio agente la caída del rayo y la distancia a la que se produjo.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

antena3noticias.com » Mundo