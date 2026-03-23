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Posible espionaje

Hungría habría filtrado a Rusia información confidencial de las reuniones del Consejo Europeo

Hungría estaría pasando información confidencial a Rusia a través del ministro de Exteriores de Hungría al ministro de Exteriores de Rusia.

HANDOUT - 04 March 2026, Russia, Moscow: Russian President Vladimir Putin (L) shakes hands with Hungarian Foreign Minister Peter Szijjarto prior to their meeting at the Kremlin. Photo: -/Kremlin/dpa - ATTENTION: editorial use only and only if the credit mentioned above is referenced in full04/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Hungría habría filtrado a Rusia información confidencial del Consejo Europeo | EUROPAPRESS

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The Washington Post publica este lunes una información relativa a un posible caso de espionaje en el que el Gobierno de Hungría habría dado información confidencial a Rusia de las cumbres europeas que siembra la polémica en Bruselas.

Nos encontramos ante una de las acusaciones más graves de los últimos tiempos. Hungría estaría pasando información confidencial a Rusia. Pero no se queda ahí, pues incluso les estaría pasando a través del ministro de Exteriores de Hungría al ministro de Exteriores de Rusia conversaciones literales planteadas durante las cumbres, las reuniones que se celebran en el edificio del Consejo Europeo.

El propio Primer Ministro de Polonia da por buena esta información y él mismo reconoce que en estas reuniones de primeros ministros está teniendo cuidado cuando está presente el Primer Ministro de Hungría al no fiarse de lo que puede salir de esa sala.

Bruselas pide explicaciones

Tras conocerse esta revelación, se ha salido que la Comisión Europea ha pedido este miso lunes explicaciones al Gobierno de Hungría ante lo que considera unas informaciones "preocupantes". Por el momento, el Ejecutivo comunitario no ha adoptado ninguna decisión. "Las noticias sobre que el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría supuestamente reveló a su homólogo ruso el contenido de una discusión ministerial a puerta cerrada en el Consejo son profundamente preocupantes", señalaba en una rueda de prensa la portavoz adjunta de la Comisión Europea Arianna Podestà.

"A la espera de aclaraciones"

Arianna Podestà

"Como he dicho, por ahora estamos a la espera de esas aclaraciones, y en este punto nos encontramos (...). Así que primero necesitamos establecer los hechos y recibir esas aclaraciones", era la respuesta de la portavoz al ser preguntada sobre si la Comisión valora adoptar algún tipo de medida contra Hungría o para evitar nuevas filtraciones al Kremlin.

Uno de los primeros en reaccionar a las informaciones de The Washington Post ha sido el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, quien ha señalado en un mensaje en redes sociales que es algo que llevan "mucho tiempo sospechando" entre los líderes de la UE, por lo que evita tomar la palabra en las cumbres más allá de lo "estrictamente necesario" para decir "lo justo y necesario". "Las noticias de que la gente de (el primer ministro húngaro, Viktor) Orbán informa a Moscú sobre cada detalle de las reuniones del Consejo de la UE no debería sorprender a nadie", precisa Tusk. El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, ha respondido tachando las acusaciones de "informaciones falsas".

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