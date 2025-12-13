Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un hombre rocía con ácido a una mujer que cuidaba a personas sin hogar mientras paseaba por un parque

El hombre se acercó a ella por detrás y le vertió la sustancia en la cabeza, desgarrándole la piel. Se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, y el jefe de policía de Savannah, Lenny B, asegura que están "trabajando todo el día" para encontrar al agresor.

Paula Hidalgo
Publicado:

Una mujer voluntaria que cuidaba a personas sin hogar, está en el hospital mientras la policía busca al hombre que la atacó rociándola con ácido mientras paseaba por un parque. El líquido corrosivo era tan potente que derritió su ropa y todas sus pertenencias.

Ashley Wasielewski, residente en Savannah (Georgia), tiene 46 años, y se dirigía a una reunión navideña de su iglesia local cuando el agresor la atacó a las 20:16 (hora local) del miércoles 10 de diciembre. El hombre se acercó a ella por detrás y le vertió la sustancia en la cabeza, desgarrándole la piel.

Connor Milliam, amigo cercano de la víctima, le acompañaba en el momento del ataque. Ella le preguntó: "¿Por qué me estás echando agua?", y relata que al instante comenzó a arderle la piel. Ashley observó horrorizada cómo sus pantalones empezaban a quemarse, y poco después se dio cuenta de que el líquido incluso derritió el mando a distancia de su coche.

Ashley sufre quemaduras de segundo y tercer grado

Un transeúnte se acercó a Ashley a ofrecerle ayuda para llamar a su hijo Westley, que recuerda haber escuchado los gritos de su madre a través de teléfono. "No sabemos quién lo hizo", lamenta Westley, asegurando que su madre "no tiene enemigos. Es amiga de todos".

Tras la agresión, Ashley fue trasladada de urgencia al hospital, donde está recibiendo tratamiento por quemaduras de segundo y tercer grado en la mitad de su cuerpo, incluida la cara, el cuero cabelludo, las manos y las piernas. Su amiga Kristen ha creado una página de 'GofundMe' para ayudar a pagar "cuidados intensivos y continuos: tratamientos especializados para quemaduras, rehabilitación, terapia ocupacional".

En la página, se describe a Ashley como una mujer cristiana "fuerte, intrépida y orgullosa". "Ella GANARÁ esta pelea", se puede leer.

La policía ha abierto una investigación

Se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, y el jefe de policía de Savannah, Lenny B, asegura que están "trabajando todo el día" para encontrar al agresor. Por el momento, han compartido fotografías de una "persona de interés" vistiendo una sudadera con un conejo de dibujos animados.

Este viernes dijo que la policía "no tenía información nueva que divulgar", pero que se estaban desplegando más patrullas para tranquilizar a los ciudadanos. El alcalde de Savannah, Van Johnson, dijo: "Nuestro Departamento de Policía está tratando este caso con la mayor urgencia. Si bien este ataque es profundamente preocupante, actualmente no hay información que indique una amenaza más amplia o continua para el público".

