Un ataque con más de 450 drones deja sin electricidad a Odesa y a otras regiones ucranianas

Un nuevo ataque ruso a gran escala con más de 450 drones y 30 misiles ha dejado sin electricidad las regiones de Odesa, Dnipropetrovsk, Chernígov y Mikolaiv, tal y como han podido confirmar primero el Ministerio de Energía del país y después el propio presidente Volodímir Zelenski.

En un comunicado publicado en su cuenta de X, Zelenski ha informado que dos personas han resultado heridas en Odesa. Posteriormente, el Ministerio de Exteriores ucraniano ha indicado que los heridos son cuatro y que este ataque ha alcanzado más de una decena de instalaciones civiles en todo el país, dejando a "miles de familias sin electricidad".

Sumi, Járkov, Jerson y Kirovogrado han resultado alcanzadas por los ataques rusos, aunque de momento no hay constancia de cortes tan generalizados como el que está sucediendo en Odesa, de acuerdo con el Ministerio de Energía. Además, hay dos heridos graves en Nikopol.

En su comunicado, el presidente ucraniano insiste en que los ataques de Rusia contra la infraestructura energética del país son una prueba fehaciente de la nula voluntad de Moscú para aceptar al menos un alto el fuego como fase preliminar al cese definitivo de hostilidades. Tal y como ha declarado Zelenski, "su objetivo sigue siendo el de destruir a nuestro estado e infligir el máximo dolor posible a nuestro pueblo".

Por otro lado, desde el Ministerio de Defensa de Rusia insisten en que únicamente se han limitado a confirmar ataques nocturnos con "aviones no tripulados, misiles y artillería" contra "las instalaciones de infraestructura portuaria ucraniana utilizadas por las Fuerzas Armadas de Ucrania, los depósitos de municiones y los puntos de despliegue temporal de las fuerzas armadas ucranianas y mercenarios extranjeros en 142 localidades".

Asimismo, el Ministerio ruso ha añadido que "en respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra objetivos civiles en Rusia, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo contra empresas del complejo militar-industrial ucraniano y las instalaciones energéticas que apoyan su funcionamiento".

Ucrania ataca la infraestructura rusa en Sáratov

Por su parte, Ucrania ha atacado esta noche la infraestructura rusa en la región de Sáratov, donde han muerto dos personas tras un ataque de vehículos no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania que también han provocado daños en una refinería de petróleo de la zona.

Tal y como ha notificado el gobernador de la región, Roman Busargin, a través de su canal de Telegram, "varios apartamentos de un edificio residencial resultaron dañados como consecuencia del ataque con drones". Asimismo, asegura que por este ataque fallecieron "dos personas" y ha trasladado "las condolencias a las familias y amigos de las víctimas".

El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado de que ha interceptado y destruido 41 drones ucranianos a lo largo de la noche, la mayoría de ellos, 28 vehículos no tripulados.

